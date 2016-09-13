إسرائيل تحصل على مساعدات عسكرية بقيمة 38 مليار دولار من أمريكا

رجحت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، أن يتم خلال الساعات القادمة التوقيع على إتفاق إسرائيلي-أمريكي تقدم بموجبه الولايات المتحدة مساعدات بقيمة 38 مليار دولار إلى تل أبيب في العقد القادم، ولم يصدر إعلان إسرائيلي أو أمريكي رسمي بهذا الشأن.

وقالت صحيفة “هآرتس” على موقعها الإلكتروني إن “القائم بأعمال مجلس الأمن القومي الإسرائيلي جاكوب ناغل وصل الى الولايات المتحدة لهذا الغرض”.

وأضافت” سيلتقي ناغل، مستشارة الأمن القومي الأمريكية سوزان رايس، حيث يتوقع أن يتم التوقيع على الاتفاق حول رزمة مساعدات عسكرية جديدة”.

وتابعت” بموجب الاتفاق الجاري التفاوض بشأنه منذ نوفمبر 2015، ستقدم الولايات المتحدة لإسرائيل مساعدات بقيمة 38 مليار دولار في العقد القادم”.

ولفتت الصحيفة إلى أن 5 مليارات منها ستسخدم لتطوير الأنظمة المضادة للصواريخ، دون توضيح ماهية استخدام باقي المبلغ.

وأشارت إلى أن توقيع الاتفاق قد يتم اليوم الثلاثاء أو غداً الأربعاء.