أخبار عاجلة

كوتينيو: فيرمينو لاعب ذكي -
تشافي: على برشلونة التأقلم مع الضغط العالي ليوفنتوس -
القوة الهجومية لدورتموند أمام الهشاشة الدفاعية لموناكو -
أنباء سارة لبايرن ميونيخ قبل موقعة ريال مدريد -
سامبولي وسيميوني على رأس المرشحين لتدريب الأرجنتين -
وزير الاتصالات يعرض على قيادات «أبل» العالمية فرص الاستثمار في مصر -
بقالو التموين يرفضون استلام حصص الأرز الهندي: «الناس بتشتكي منه» -
صور.. محافظ القليوبية يضع لافتة الشهيد «الحارثي» على مدرسة بمسقط رأسه -
ضبط سائق حافلة مدرسية بأسوان لتعاطيه المخدرات -
الأمن الوطني يضبط 29 أجنبيًّا في الإسماعيلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

إسرائيل تحصل على مساعدات عسكرية بقيمة 38 مليار دولار من أمريكا

Google+ Print
إسرائيل تحصل على مساعدات عسكرية بقيمة 38 مليار دولار من أمريكا إسرائيل تحصل على مساعدات عسكرية بقيمة 38 مليار دولار من أمريكا

أوباما ونتنياهو – ارشيفية

رجحت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، أن يتم خلال الساعات القادمة التوقيع على إتفاق إسرائيلي-أمريكي تقدم بموجبه الولايات المتحدة مساعدات بقيمة 38 مليار دولار إلى تل أبيب في العقد القادم، ولم يصدر إعلان إسرائيلي أو أمريكي رسمي بهذا الشأن.

وقالت صحيفة “هآرتس” على موقعها الإلكتروني إن “القائم بأعمال مجلس الأمن القومي الإسرائيلي جاكوب ناغل وصل الى الولايات المتحدة لهذا الغرض”.

وأضافت” سيلتقي ناغل، مستشارة الأمن القومي الأمريكية سوزان رايس، حيث يتوقع أن يتم التوقيع على الاتفاق حول رزمة مساعدات عسكرية جديدة”.

وتابعت” بموجب الاتفاق الجاري التفاوض بشأنه منذ نوفمبر 2015، ستقدم الولايات المتحدة لإسرائيل مساعدات بقيمة 38 مليار دولار في العقد القادم”.

ولفتت الصحيفة إلى أن 5 مليارات منها ستسخدم لتطوير الأنظمة المضادة للصواريخ، دون توضيح ماهية استخدام باقي المبلغ.

وأشارت إلى أن توقيع الاتفاق قد يتم اليوم الثلاثاء أو غداً الأربعاء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا