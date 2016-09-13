سعيد حساسين : السبت المقبل.. إعادة إطلاق قناة العاصمة الأولى

أكد الدكتور سعيد حساسين، رئيس مجلس إدارة شبكة قنوات العاصمة، أنه سيتم إطلاق قناتي العاصمة الأولى، والعاصمة الجديدة، تباعًا حتى يتم التيسير على المشاهدين سهولة متابعتها، والتعرف على محتوي كل قناة دون تداخل تحت شعار “قادمون”.

وأوضح حساسين، أنه سيتم بدأ إعادة إطلاق العاصمة الأولى يوم السبت المقبل، ومن المقرر أن تتضمن تطويرًا كبيرًا في الشكل والمضمون لأغلب البرامج، إضافةً إلى ظهور إعلاميين كبار تم انضمامهم للكوكبة الأولى، كما يعود برنامج انفراد للإعلامي سعيد حساسين، في شكل ومضمون جديد في العاشرة مساء السبت المقبل.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شبكة قنوات العاصمة :” سيتم إطلاق العاصمة الجديدة في 25 سبتمبر بمحتوى وشكل مختلف، ومن المقرر أن تضم أبرز الإعلاميين على مستوى العالم العربي، كما تم إذاعات بروموهات القناتين بصوت الإعلامية الكبيرة إيناس جوهر، حيث تم إعلان إدارة القناة حالة الطواريء مع بدء العد التنازلي للانطلاق”.