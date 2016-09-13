أخبار عاجلة

كوتينيو: فيرمينو لاعب ذكي -
تشافي: على برشلونة التأقلم مع الضغط العالي ليوفنتوس -
القوة الهجومية لدورتموند أمام الهشاشة الدفاعية لموناكو -
أنباء سارة لبايرن ميونيخ قبل موقعة ريال مدريد -
سامبولي وسيميوني على رأس المرشحين لتدريب الأرجنتين -
وزير الاتصالات يعرض على قيادات «أبل» العالمية فرص الاستثمار في مصر -
بقالو التموين يرفضون استلام حصص الأرز الهندي: «الناس بتشتكي منه» -
صور.. محافظ القليوبية يضع لافتة الشهيد «الحارثي» على مدرسة بمسقط رأسه -
ضبط سائق حافلة مدرسية بأسوان لتعاطيه المخدرات -
الأمن الوطني يضبط 29 أجنبيًّا في الإسماعيلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

سعيد حساسين : السبت المقبل.. إعادة إطلاق قناة العاصمة الأولى

Google+ Print
سعيد حساسين : السبت المقبل.. إعادة إطلاق قناة العاصمة الأولى سعيد حساسين : السبت المقبل.. إعادة إطلاق قناة العاصمة الأولى

الدكتور سعد حساسين، رئيس مجلس إدارة قنوات العاصمة – أرشيفية

أكد الدكتور سعيد حساسين، رئيس مجلس إدارة شبكة قنوات العاصمة، أنه سيتم إطلاق قناتي العاصمة الأولى، والعاصمة الجديدة، تباعًا حتى يتم التيسير على المشاهدين سهولة متابعتها، والتعرف على محتوي كل قناة دون تداخل تحت شعار “قادمون”.

وأوضح حساسين، أنه سيتم بدأ إعادة إطلاق العاصمة الأولى يوم السبت المقبل، ومن المقرر أن تتضمن تطويرًا كبيرًا في الشكل والمضمون لأغلب البرامج، إضافةً إلى ظهور إعلاميين كبار تم انضمامهم للكوكبة الأولى، كما يعود برنامج انفراد للإعلامي سعيد حساسين، في شكل ومضمون جديد في العاشرة مساء السبت المقبل.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شبكة قنوات العاصمة :” سيتم إطلاق العاصمة الجديدة في 25 سبتمبر بمحتوى وشكل مختلف، ومن المقرر أن تضم أبرز الإعلاميين على مستوى العالم العربي، كما تم إذاعات بروموهات القناتين بصوت الإعلامية الكبيرة إيناس جوهر، حيث تم إعلان إدارة القناة حالة الطواريء مع بدء العد التنازلي للانطلاق”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل