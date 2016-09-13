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روسيا: مستعدون لعقد لقاء مباشر بين نتنياهو وعباس تلبية لدعودة السيسي

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روسيا: مستعدون لعقد لقاء مباشر بين نتنياهو وعباس تلبية لدعودة السيسي روسيا: مستعدون لعقد لقاء مباشر بين نتنياهو وعباس تلبية لدعودة السيسي

الرئيس عبد الفتاح

أكد سيرجي لافروف، وزير خارجية روسيا، استعداد بلاده لاحتضان لقاء بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال لافروف في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، “أذكر هنا أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعا إلى عقد لقاء مباشر بين رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس في روسيا، ونحن مستعدون لذلك”، بحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية.

وأضاف لافروف أنه يجب أن يحدد الزعيمان الفلسطيني والإسرائيلي مكان عقد اللقاء بنفسيهما، واذا وقع اختيارهما على روسيا فسوف نبذل ما بوسعنا لإنجاح اللقاء.

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