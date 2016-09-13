لو عايز تخس.. 3 حقائق عن حرق الدهون لابد من معرفتها

يقضى أغلب الأفراد حياتها فى محاولات متتالية لاتباع أنظمة غذائية علهم يصلون إلى القوام الممشوق والوزن المثالى، لكن طوال الوقت تصطدم بأن النتائج غير مرضية، ويكون السبب أن عملية التمثيل الغذائى التى تتسبب فى حرق الدهون وتحويلها إلى طاقة تكون ضعيفة ولا تؤدى الغرض منها، وحسب موقع "muscleandfitness" هناك 3 حقائق عن عملية حرق الدهون عند إدراك الأفراد لها سوف يصلون إلى خسارة الوزن بكل سهولة، وهى كالتالى:

1- عملية حرق الدهون والتمثيل الغذائى تكون فى أعلى درجاتها خلال ساعات النهار، وفى الليل تتلاشى لذا لا يجب تناول الطعام فى أوقات متأخرة، لكن الحقيقة أنه يمكن تناول الطعام الصحى فى أى وقت مقابل أن يكون هناك حركة تتسبب فى تحويل الطعام إلى طاقة تحرق الدهون.

2- هناك بعض الأجسام قادرة على حرق الدهون وهى التى تمتلك قوما نحيفا وأخرى غير قادرة، لكن الحقيقة أن الأجسام التى تمارس الرياضة والحياة الصحية يكون لديها نسبة حرق عالية للدهون، أما الأجسام الأخرى فهى قادرة على رفع معدلات الحرق بطرق مختلفة منها تناول بعض الأدوية والمشروبات التى ترفع من نسبة حرق الدهون والتمثيل الغذائى فى الجسم.

3- هناك بعض العوامل الوراثية التى تتسبب فى بعض المشاكل الصحية تؤدى إلى ضعف عملية حرق الدهون، وهنا يكون الأفضل القيام بعمل بعض التحاليل الطبية التى توضح الصورة الحقيقة لعمليات التمثيل الغذائى فى الجسم.