قادة القطاعات الحكومية والفنون والإعلام في أبوظبي لبحث التحديات والفرص الثقافية العالمية

تستضيف أبوظبي "قمة القيادات الثقافية العالمية" خلال الفترة من 9-13 أبريل 2017 بمشاركة أبرز المسؤولين والمعنيين في القطاعات الحكومة والفنية والإعلامية من جميع أنحاء العالم. وستتناول القمة دور الثقافة في مواجهة التحديات الراهنة، وأثر التقنيات الحديثة في تغيير المشهد الثقافي والتواصل بين الحضارات، ونتائج هذه التحولات على التعليم والاقتصاد والسياسة وكافة جوانب الحياة اليومية.

وتنظم الحدث هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة بالتعاون مع "مجموعة أف بي"، ناشر مجلة "فورين بولسي"، و"شركة تي سي بي فينتشرز"، المتخصصة في إنتاج المشاريع الفنية والاستشارات الفنية والثقافية.

وبهذه المناسبة، قال سعادة محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة: "يؤكد انعقاد قمة القيادات الثقافية العالمية في أبوظبي على التزامنا الراسخ بدعم رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة وأهدافها في مختلف المجالات الثقافية والفنية، حيث ستتطرق إلى العديد من القضايا والتحديات المعاصرة المهمة للدولة وللمجتمعات في جميع أنحاء العالم".

وأضاف: "يتماشى هذا الحدث العالمي أيضاً مع أولوياتنا الثقافية في أبوظبي لا سيما المشاريع الجاري تطويرها في جزيرة السعديات. وتجمع رؤية مشتركة بين تلك المشاريع الثقافية والقمة التي تبحث في دورتها الأولى تحديد المفاهيم والأفكار الثقافية التي تربط بيننا على مستوى العالم. وستشهد القمة حضوراً مميزاً لكوكبة من المسؤولين والشخصيات الفكرية والفنية والإعلامية العالمية في أبوظبي".

بدورها قالت معالي نورة محمد الكعبي وزيرة دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيسة مجلس إدارة هيئة المنطقة الإعلامية و"توفور 54": "تعتبر هذه القمة الحدث الأول من نوعه الذي يبحث دور القيادة الثقافية العالمية في الشؤون الدولية. وقد نجحت أبوظبي في إرساء مكانتها كمنارة للتنوع والتبادل الثقافي، وأن تكون وجهة مثالية لشركائنا من قادة الحركة الثقافية دولياً وإقليمياً، وإطلاق هذا الحوار المهم. وكلنا ثقة أن يشكل التفاعل مع المجتمعيّن الإقليمي والدولي عاملاً حاسماً لبناء مستقبل أفضل تسود فيه قيم الترابط والتفاهم والتسامح".

وتسعى القمة إلى الجمع (واقعياً وافتراضياً) بين وفود تمثل كل دول العالم لمناقشة المصالح المشتركة، وخلق علاقات تعاون جديدة، ومواجهة التحديات بطرق فعالة، بدءاً من الحفاظ على التراث إلى فهم المتغيرات المحتملة الناجمة عن التطور السريع للتقنيات الحديثة، ومن توفير برامج تعليم الفنون للشباب إلى إيجاد طرق جديدة لتمويل الفنون، ومن مكافحة الأفكار السلبية مثل التطرف إلى وضع السياسات العامة لتعزيز الإبداع والتنمية الاجتماعية.

وأوضح ديفيد روثكوبف، الرئيس التنفيذي والمحرر في "مجموعة أف بي": "يمر العالم بمرحلة تحول تاريخي، حيث ستقرب التقنيات الجديدة للمرة الأولى المسافات بين شعوب العالم ضمن منظومة ثقافية عالمية واحدة. ويمنحنا هذا التحول الأمل في تحقيق تفاهم أكبر، غير أنه قد يُمثل تهديداً لتراثنا الثقافي. وسيحدد أسلوبنا في التعامل مع هذه التحديات ملامح مستقبل العالم".

وأشارت كارلا ديرليكوف كاناليس، الرئيس التنفيذي لشركة "تي سي بي فنتشرز": "نركز على الثقافة، لذا سنتناول في أحد محاور القمة استخدام الفنون في إبراز النقاط الأساسية، وخلق علاقات تعاون جديدة، وسبل تحفيز المواهب الفنية للمساعدة على معالجة أهم العقبات التي نواجهها دولياً".

يُذكر أن فعاليات "قمة القيادات الثقافية العالمية" ستقام خلال الفترة من 9-13 أبريل 2017 في منارة السعديات في المنطقة الثقافية في السعديات بأبوظبي وفي مواقع ثقافية أخرى مختارة في جميع أنحاء الدولة.

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