حجاج الدولة يستكملون مناسكهم

يستكمل معظم حجاج بيت الله الحرام مناسكهم غدا / الأربعاء/ في ثاني أيام التشريق برمي الجمرات الثلاث الأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة بعد الزوال في حين يتوجه المتعجلون منهم إلى بيت الله الحرام أدوا طواف الوداع قبل مغادرة مكة المكرمة.

وأعرب الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس بعثة الحج الرسمية عن ارتياحه لسير مناسك الحج بالنسبة لحجاج الدولة بسهولة ويسر مؤكدا أن أعضاء البعثة الرسمية بمختلف القطاعات بذلوا كافة الجهود الممكنة لراحة ضيوف الرحمن ومتابعة شؤونهم ليتمكنوا من أداء شعائرهم براحة تامة موضحاً أن كامل حجاج الدولة بخير .

وأشارً إلى أن البعثة الرسمية عملت ولا تزال تعمل بجد واجتهاد لتوفير أفضل الخدمات في مخيمات المشاعر المقدسة.

وتوجه بالشكر والتقدير للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات على دعمها المتواصل لحجاج الدولة واهتمامها ومتابعتها لأحوال الحجاج ساعة بساعة مشيراً إلى أن حجاج الإمارات محل اهتمام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الاعلى حكام الامارات الذين حرصوا على تذليل الصعاب أمام حجاج بيت الله الحرام من المواطنين والمقيمين لأداء مناسكهم على أكمل وجه.

كما شكر الكعبي أعضاء البعثة الرسمية على الأداء المتميز الذي قدموه خلال هذا الموسم الذي شهد نجاحا ملحوظا بحمد الله بعد أن تمكنت لجان البعثة من التعامل مع كافة الأمور باحترافية ساعدها على ذلك الخبرات التي تراكمت لديها عبر سنوات عديدة.