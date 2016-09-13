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5 زيوت لا غنى عنها في حمامك

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الثلاثاء 13-09-2016 19:07

تحتاج بشرتك إلى العناية المستمرة. ولعلّ من أهمّ الأشياء المساهمة في الحصول على بشرة مشرقة ومتألقة الترطيب.
ولأنّ أهمّ وقت للترطيب هو بعد الاستحمام مباشرة، حين تكون البشرة في هذا الوقت جاهزة لامتصاص جميع الزيوت والمرطّبات التي توضع عليها، جمع لك "سيِّدتي نت" في ما يلي أفضل المرطّبات التي لا يمكن الاستغناء عنها في حمّامك:


1-زيت الألوفيرا: تتميّز الألوفيرا بخصائص مضادة للالتهابات، ممّا يجعلها من أفضل مرطّبات البشرة، كما أنها تخلّصك من الجفاف والقشرة؛ فإذا كنت تعانين من الجفاف، فاجعلي الألوفيرا العلاج الأول لك.
2-زيت جوز الهند: هو الأساس في ترطيب الجلد وإزالة المكياج، لأنه يعمل كحاجز وقائي للحفاظ على ترطيب الجلد، بالإضافة إلى أنه مزيل جيّد للمكياج، ويترك بشرتك رطبة أيضاً بعكس مزيلات المكياج الكيميائية الأخرى.
3-زيت بذور ثمر الورد: هو زيت غني بفيتامين (A) وفيتامين (C) وفيتامين (E)، كما أنه يساعد البشرة على التخلّص من الجفاف وتقليل علامات الشيخوخة؛ فإذا كنت تعانين من جفاف عميق في بشرتك، قومي بوضع هذا الزيت، وستحصلين على بشرة رطبة في الحال، كما أنه سيساعدك أيضاً على التخلّص من البقع الداكنة والبثور.
4-زبدة الشيا: تتكوّن من مجموعة من الطبيعية وفيتامين (A) وفيتامين (E)، مما يساعد على ترك بشرتك ناعمة ورطبة، بالإضافة إلى احتوائه على مضادات قوية للالتهاب، والتي تساعد على تقليل الخطوط الدقيقة والتجاعيد.
5-حمض الهيالورونيك: هو عنصر سحري للتخلّص من جفاف البشرة وترطيبها، كما أنه يساعد على التخلّص من الخطوط الدقيقة والتجاعيد؛ ولذا ستجدينه في الكثير من منتجات العناية بالبشرة.

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سيدتي

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