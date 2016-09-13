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السفير البريطاني يؤدي مناسك الحج بصحبة زوجته

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السفير البريطاني يؤدي مناسك الحج بصحبة زوجته السفير البريطاني يؤدي مناسك الحج بصحبة زوجته

السفير البريطاني وزوجته أثناء تأديتهما مناسك الحج

أدى سايمون كوليز، السفير البريطاني في المملكة العربية مناسك الحج، وذلك في خطوة هي الأولى من نوعها يقوم فيها سفير بريطاني مسلم بأداء ركن الإسلام الخامس.

وأعادت هدى مجركش، زوجة السفير البريطاني، نشر تغريدة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر عن حساب يحمل اسم فوزية البكر، وجاء فيه: “أول سفير بريطاني للمملكة يؤدي فريضة الحج بعد اسلامه: سيمون كوليز مع زوجته السيدة هدي في مكة، الحمدلله”، بحسب الـ”CNN”.

ويذكر أن كوليز وهو والد لخمسة أطفال عيّن سفيرا لبريطانيا في السعودية في نهاية يناير العام 2015، وكان قد انضم إلى وزارة الخارجية البريطانية أواخر العام 1978 بعد دراسته للغة العربية، وكان أول منصب له في البحرين، ثم تنقل في منصب سفير بين قطر والعراق وسوريا، إلى جانب خدمته في كل من البصرة وعمّان ونيودلهي.

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