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«الزراعة» تحظر نقل الأقطان بين المحافظات لعدم خلط الأصناف

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«الزراعة» تحظر نقل الأقطان بين المحافظات لعدم خلط الأصناف «الزراعة» تحظر نقل الأقطان بين المحافظات لعدم خلط الأصناف

القطن

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ضبط سيارتين نصف نقل محملتين بأقطان الزهر من محافظة الفيوم، بغرض تهريبه الى خارج حدود المحافظة على طريق أسيوط الغربى.

وقالت الوزارة فى بيان لها، الثلاثاء، إنَّ وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم قام بالتنسيق مع مدرية الأمن بالمحافظة، وشرطتي المسطحات المائية والبيئة، والنقل والطرق، ومباحث المرور لمتابعة السيارتين وضبطهما، حيث تم تحرير المحاضر اللازمة.

وأشار البيان إلى أنَّ ذلك يأتي تنفيذاً للقرار الوزارى رقم 1456 لسنة 2016 بحظر نقل القطن الزهر من محافظات الوجه القبلى إلى محافظات الوجه البحرى، بحيث يتم حلجها بالمحالج المخصصة لكل صنف في المحافظة المرخص بها.

وأوضحت الوزارة،أنه وفقاً للقرار الوزارى سيتم تسليم الأقطان المضبوطة لأقرب محلج مخصص للصنف، وحلجها وبيع نواتجها بالسعر الرسمي، مشيرة إلى أنَّ ذلك يأتي حماية للقطن المصري، ومنع خلط الأصناف ببعضها، وذلك في إطار خطة الوزارة لإصلاح منظومة إنتاج وتسويق القطن المصري، للنهوض به حتى يعود الى سابق عهده، وجودته المعروفة عالمياً.

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