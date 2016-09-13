توقف حركة شاحنات البضائع بين مصر وليبيا عبر منفذ السلوم

قررت السلطات الليبية بمنفذ مساعد على الحدود المصرية الليبية، وقف حركة شاحنات نقل البضائع المصرية والليبية المتجهه من وإلى ليبيا عبر منفذ السلوم البري، ومنفذ مساعد الليبي خلال أيام عيد الأضحى المبارك وعودتها بعد إنتهاء أجازة العيد فيما سمحت بدخول الليبيين تجاه ليبيا وعودة المصريين العاملين بليبيا إلى مصر.

فى الوقت ذاته أنهت السلطات المصرية بمنفذ السلوم البري إجراءات سفر عدد 42 مواطن ليبي من مصر إلى ليبيا، كما تم إنهاء إجراءات وصول عدد 77 عامل مصرى عائدين من ليبيا من بينهم عدد 59 بطريقة شرعية و18 بطريقة غير شرعية، وأصبح إجمالى عدد العائدين عبر منفذ السلوم خلال على مدار عام 200 ألف مصري.

وأكد اللواء مختار السنباري مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، إنه تم التنسيق مع إدارة شرطة منفذ السلوم ومصلحة الجوازات والقوات المسلحة وفرع الأمن العام وإدارة الأمن الوطني بمطروح كما تم التنبيه على جميع الخدمات بشدة اليقظة وأن تكون على أهبة الإستعداد لمواجهة أية طوارئ تفرضها تطورات الموقف داخل الأراضى الليبية وإستنفار جميع الأجهزة الأمنيه بالمنفذ، موضحا أن الحالة الأمنية هادئه وجاري متابعتها بشكل مستمر.