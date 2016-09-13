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على طريقة الحضري (8) - أبو تريكة هددني بـ ' شوال ' قبل البرازيل وتتار إيطاليا

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على طريقة الحضري (8) - أبو تريكة هددني بـ ' شوال ' قبل البرازيل وتتار إيطاليا على طريقة الحضري (8) - أبو تريكة هددني بـ ' شوال ' قبل البرازيل وتتار إيطاليا

قبل مواجهة البرازيل في افتتاح كأس القارات قال لي محمد أبو تريكة "جهز نفسك لشوال الأهداف"، أهلا بكم في "على طريقة الحضري".

في مسيرة الحضري الكثير والكثير من الحكايات التي تصنع أسطورة "السد العالي"، ويحكي عنها لـFilGoal.com بنفسه في حلقات بعنوان "على طريقة الحضري" من إنتاج شركة 7.

"على طريقة الحضري" لأنه في كل لحظة فاصلة من مشواره اختار أن يتعامل معها بطريقة خاصة حتى لو كان ضد الكل وعكس المنطق. وهذه الأيام يتحدى سنه من أجل حلم كأس العالم.

وحكي لنا الحضري في الحلقة الأولى عن بداية مشواره مع كرة القدم الذي بدأه في الدورات الرمضانية في دمياط، حتى انتقاله إلى فريق دمياط بثلاثة آلاف جنيه. ( شاهد الحلقة )

وتحدث في الحلقة الثانية عن الاستدعاء الأول لمنتخب ومقابلة حسام حسن الذي كان يحلم بصورة معه. ( شاهد الحلقة )

وفي الحلقة الثالثة، كشف لنا الحضري عن كواليس انتقاله إلى الأهلي قبل نهاية عقده مع دمياط. ( شاهد الحلقة )

ولم تخل الحلقة الرابعة من المواقف الكوميدية التي قابلت الحضري في رحلته إلى معسكر الأهلي في ألمانيا، واللقاء الأول بأحمد شوبير. ( شاهد الحلقة )

وكشف لنا الحضري في الحلقة الخامسة عن طريقه إلى التشكيل الأساسي للأهلي رغم وجود أحمد شوبير، ومشاركته في كأس الأمم الإفريقية 1998. ( شاهد الحلقة )

ثم في الحلقة السادسة حكي لنا الحضري عن خلافه مع مانويل جوزيه وسحب شارة القيادة منه ومنحها لشادي محمد. ( شاهد الحلقة )

وفي كأس الأمم الإفريقية 2006 كان الحضري سيخرج مستبدلا بمحمد عبد المنصف قبل ركلات ترجيح المباراة النهائية ضد كوت ديفوار. ( شاهد الحلقة )

واليوم الرحلة تتواصل، ويحكي لنا الحضري عن مواقفه الطريفة مع محمد أبو تريكة في بطولة كأس القارات 2009، والتتويج بكأس الأمم الإفريقية 2010.

شاهد الحلقة

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فيديو اليوم السابع

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