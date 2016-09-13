مستشفى الأهلي – أخر مستجدات حالة حجازي.. وتحديد موعد عودة مروان للمران

خضع أحمد حجازي مدافع الأهلي لفحص طبي تحت إشراف الخبير الألماني تيم ماير أثناء وجود الأول في ألمانيا للعلاج من الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية، وأثبت الفحص أن حالة حجازي "مطمئنة" حسبما أعلن النادي.

وقام الخبير الألماني بوضع برنامج تأهيل لمدة ثلاثة أيام بدأ اللاعب بالفعل في تنفيذه على أن يخضع بعده لأشعة من أجل تقييم استجابة القدم للبرنامج العلاجي، فيما تقرر أن يعود إلى القاهرة يوم الإثنين المقبل بعد الإنتهاء من كافة الفحوصات الطبية حسبما أعلن النادي عبر مركزه الإعلامي.

أما مروان محسن الذي سافر مع حجازي إلى ألمانيا للعلاج من التهابات الحوض، فسيعود للمران الجماعي بعد 10 أيام.

وقام الخبير الألماني نفسع بوضع برنامج تأهيل للاعب لمدة أسبوع على أن يبدأ بعدها علاج طبيعي لمدة ثلاثة أيام ليصبح جاهزا بعد ذلك للدخول في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

وأكد خالد محمود طبيب الفريق أنه على تواصل مستمر مع أحمد حجازي ومروان محسن.

وأتم الطبيب أن حالة اللاعبين مطمئنة للغاية، وأنهما سيعودا للقاهرة يوم الإثنين المقبل.