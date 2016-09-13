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البدري: جاهزون للإسماعيلي رغم غياب الخماسي ' الخبرة '

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البدري: جاهزون للإسماعيلي رغم غياب الخماسي ' الخبرة ' البدري: جاهزون للإسماعيلي رغم غياب الخماسي ' الخبرة '

أكد حسام البدري المدير الفني للأهلي أن فريقه أتم الاستعداد لمباراة الإسماعيلي في افتتاح الدوري المصري الممتاز.

الأهلي يستضيف السبت المقبل فريق الإسماعيلي في قمة الجولة الأولى من الدوري الممتاز والذي يحمل لقبه الشياطين الحمر.

وقال البدري في تصريحات للصحفيين "الفريق جاهز تماما لمواجهة الإسماعيلي، المعسكر ساعدني في الوقوف على مستوى اللاعبين قبل انطلاق الموسم".

وأضاف "مباراة الإسماعيلي قوية وهامة في بداية مشوار الفريق نحوالدفاع عن لقب الدوري ونسعى للظهور بشكل قوي وتحقيق الفوز".

وتابع "أثق في قدرات جميع اللاعبين واستغلينا الفترة الماضية لتجربة بعض الأمور الفنية وتوصيل أفكار جديدة لتنفيذها خلال المباريات واستقرينا على خطة المباراة".

وأردف "الفريق سيفتقد جهود عدد من اللاعبين هم حسام غالي وأحمد فتحي وأحمد حجازي ورامي ربيعة ومروان محسن خاصة أنهم من أصحاب الاخبرات لكننا نملك البدائل المناسبة".

الأهلي سيفتقد جهود الثنائي حسام غالي وأحمد فتحي بسبب الإيقاف بعد الطرد في نهائي مباراة كأس الموسم الماضي فيما يغيب مروان وحجازي وربيعة للإصابة.

وأضاف "نملك مجموعة من أفضل اللاعبين ولديهم القدرة على تعويض الغيابات وعملنا خلال المعسكر على عدد من الجوانب الفنية الخاصة بتوظيف اللاعبين وطريقة اللعب والتعامل مع هذه الظروف".

وسيعود للأهلي للتدرب في تمام الخامسة من مساء الثلاثاء بعد الراحة التي حصل اللاعبون عليها خلال أول أيام عيد الأضحى.

وفضل الجهاز الفني أن يكون المران على فترة واحدة تجنبا لحالة الإجهاد بعد أنهى الفريق مساء الأحد معسكر الإعداد والذي تخلله وديتين أمام الشرقية والشمس.

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فيديو اليوم السابع

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