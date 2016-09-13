أخبار عاجلة

كوتينيو: فيرمينو لاعب ذكي -
تشافي: على برشلونة التأقلم مع الضغط العالي ليوفنتوس -
القوة الهجومية لدورتموند أمام الهشاشة الدفاعية لموناكو -
أنباء سارة لبايرن ميونيخ قبل موقعة ريال مدريد -
سامبولي وسيميوني على رأس المرشحين لتدريب الأرجنتين -
وزير الاتصالات يعرض على قيادات «أبل» العالمية فرص الاستثمار في مصر -
بقالو التموين يرفضون استلام حصص الأرز الهندي: «الناس بتشتكي منه» -
صور.. محافظ القليوبية يضع لافتة الشهيد «الحارثي» على مدرسة بمسقط رأسه -
ضبط سائق حافلة مدرسية بأسوان لتعاطيه المخدرات -
الأمن الوطني يضبط 29 أجنبيًّا في الإسماعيلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بحلم السادسة.. الزمالك يتحرك إلى برج العرب

Google+ Print
بحلم السادسة.. الزمالك يتحرك إلى برج العرب بحلم السادسة.. الزمالك يتحرك إلى برج العرب

تحركت بعثة الزمالك إلى برج العرب للدخول في معسكر مغلق بأحد فنادق المدينة استعدادا لمواجهة الوداد المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة.

ويخوض الزمالك نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لأول مرة منذ 2008 حينما يقابل الوداد مساء الجمعة على ملعب برج العرب.

ويؤدي الزمالك مرانه في الثامنة من مساء الثلاثاء على ملعب المباراة استعدادا للمواجهة.

ويسعى الزمالك للمرور إلى النهائي أملا في الحصول على اللقب للمرة السادسة في تاريخه.

وجاءت قائمة الزمالك المسافرة إلى برج العرب كالتالي..

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود عبد الرحيم "جنش" - عمر صلاح.

الدفاع: أحمد توفيق - أحمد دويدار - علي جبر - إسلام جمال - رمزي خالد.

الوسط: إبراهيم صلاح - طارق حامد - معروف يوسف - أيمن حفني - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى فتحي.

الهجوم: باسم مرسي - إيمانويل مايوكا - ستانلي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع