بحلم السادسة.. الزمالك يتحرك إلى برج العرب

تحركت بعثة الزمالك إلى برج العرب للدخول في معسكر مغلق بأحد فنادق المدينة استعدادا لمواجهة الوداد المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة.

ويخوض الزمالك نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لأول مرة منذ 2008 حينما يقابل الوداد مساء الجمعة على ملعب برج العرب.

ويؤدي الزمالك مرانه في الثامنة من مساء الثلاثاء على ملعب المباراة استعدادا للمواجهة.

ويسعى الزمالك للمرور إلى النهائي أملا في الحصول على اللقب للمرة السادسة في تاريخه.

وجاءت قائمة الزمالك المسافرة إلى برج العرب كالتالي..

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود عبد الرحيم "جنش" - عمر صلاح.

الدفاع: أحمد توفيق - أحمد دويدار - علي جبر - إسلام جمال - رمزي خالد.

الوسط: إبراهيم صلاح - طارق حامد - معروف يوسف - أيمن حفني - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى فتحي.

الهجوم: باسم مرسي - إيمانويل مايوكا - ستانلي.