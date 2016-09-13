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تشكيل في الجول – شادي محمد يختار.. 3-4-3 بهؤلاء اللاعبين للأهلي

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تشكيل في الجول – شادي محمد يختار.. 3-4-3 بهؤلاء اللاعبين للأهلي تشكيل في الجول – شادي محمد يختار.. 3-4-3 بهؤلاء اللاعبين للأهلي

لو كنت في موقع حسام البدري المدير الفني للأهلي ولديك الفرصة لاختيار التشكيل الأمثل للشياطين الحمر في الموسم الجديد، فمن ستختار؟

شادي محمد يجيب عن السؤال لـFilGoal.com، ويضع نفسه في مقعد المدرب.

"أرى أن طريقة 3-4-3 هي الأنسب، اكتسحنا بها كل البطولات في الماضي".

ويشرح قائد الأهلي السابق "ميزة هذه الطريقة أنها تمنح الدفاع قوة وتعالج أخطاء عمق الدفاع، كما تدعم لاعبي الوسط خاصة وأن أخطاء الموسم الماضي كان أغلبها في النقل دون فعالية بسبب غياب الكثافة في وسط الملعب".

ووضع شادي محمد التشكيل التالي..

حراسة المرمى: شريف إكرامي

الدفاع: أحمد حجازي – سعد سمير – رامي ربيعة

الوسط: أحمد فتحي – حسام عاشور – حسام غالي – علي معلول

خلف المهاجم: عبد الله السعيد – وليد سليمان

الهجوم: مروان محسن

ماذا عن أجاي وأنطوي يا كابتن شادي؟

قال "من الصعب أن نبدأ بأجاي أو أنطوي، ولكن لابد من تجهيزهم بشكل تدريجي للفترة المقبلة".

ويفتتح الأهلي موسمه بمواجهة الإسماعيلي يوم السبت في الجولة الأولى من الدوري الممتاز.

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