العاهل السعودي: نرفض تحويل الحج إلى وسيلة لتحقيق أهداف سياسية

افتتح خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في الديوان الملكي بقصر منى اليوم، حفل الاستقبال السنوي لكبار الشخصيات الإسلامية، وضيوف الجهات الحكومية، ورؤساء الوفود ومكاتب شؤون الحجاج الذين أدوا فريضة الحج هذا العام.

وأكد سلمان إلى أن السعودية ترفض رفضاً قاطعًا تحويل تلك الشعيرة الدينية إلى تحقيق أهداف سياسية أو خلافات مذهبية فقد شرع الله الحج على المسلمين كافة دون تفرقة.

وقال العاهل السعودي أن المملكة تسخر كل امكانيتها لخدمة ضيوف الرحمن، لتسهيل أدائهم لمناسكهم بكل يسر وطمأنينة.

وأضاف سلمان أن ما يشهده العالم الإسلامي اليوم في بعض أجزائه من نزاعات تدعونا جميعا لبذل قصارى الجهد لتوحيد الكلمة والصف والعمل سويا على حل النزاعات.

ويواصل الحجاج في بيت الله الحرام أداء مناسك الحج في أول أيام التشريق برمي الجمرات الثلاثة، حيث يرمون في هذه الأيام الجمرة الصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة الكبرى.