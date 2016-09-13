تقرير إنجليزي – لاعبو يونايتد اشتبكوا لفظيا بين شوطي دربي مانشستر أمام مورينيو

قال تقرير إنجليزي إن لاعبي مانشستر يونايتد اشتبكوا لفظيا في غرفة ملابس أولد ترافورد بين شوطي دربي مانشستر الذي حسمه سيتي 2-1.

وقالت جريدة "صن" إن مدرب الفريق جوزيه مورينيو ترك اللاعبين يخرجون عصبيتهم وتوترهم، ثم طالبهم بالهدوء حتى لا يسوء الأمر في الملعب أكثر من ذلك.

وبين الشوطين كان سيتي متقدما 2-1 ولكنه كان يسيطر سيطرة تامة على مجريات اللقاء.

وقال مصدر داخل النادي لـ"صن": "كان من الممكن سماع اللاعبين وهم غاضبون ويتشاجرون دون تدخل من مورينيو".

وأضاف المصدر "بعدها قام مورينيو بتهدئة الوضع، وقال للاعبيه إنهم إذا لم يهدأوا ستسوء الأمور أكثر".

وأكد "لا أحد يعلم ما كان سيحدث لو لم تسقط الكرة من يد كلاوديو برافو ولم يسجل زلاتان إبراهيموفيتش هدفه".