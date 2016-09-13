حوار - مورينيو يتحدث عن الذكرى الأفضل في دوري الأبطال..وحظوظ الإنجليز الضعيفة

ينطلق دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء، وتعود المسابقة المحببة لجميع محبي كرة القدم.

وعلى هامش انطلاق المسابقة أجرت صحيفة ديلي ميل البريطانية حوارا مع البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد والذي توج بلقب دوري أبطال أوروبا مع ناديين مختلفين هما بورتو وإنتر ميلان.

تحدث مورينيو عن الكثير من ذكرياته مع البطولة التي يغيب عنها هذا الموسم نظرا لعدم تأهل مانشستر يونايتد وكذلك حظوظ الأندية الإنجليزية الأخرى وغيرها.

ويقدم FilGoal.com الحوار مترجما كاملا.

- حدثنا عن تجربتك الأولى في دوري الأبطال مع بورتو

مورينيو: مباراتي الأولى كانت أمام ريال مدريد في مدريد، كانت في دور المجموعات الثاني عام 2002 وكنت قد توليت تدريب بورتو في يناير.. هم تأهلوا مع مدرب آخر أوكتافيو ماكادو والذي أقيل بعدها.

بدأت دوري الأبطال في فبراير وكان لدي مباريات قليلة متبقية، قبل بورتو كنت مدربا لينياو دي ليريا كنا نلعب هناك أمام خمسة آلاف مشجعا ثم ذهبت لبورتو، لعبت مباراة في الدوري البرتغالي وبعدها بثلاثة أيام ذهبنا لملاقاة ريال مدريد في بيرنابيو وخسرنا بهدف.

- ما هي أفضل ذكرى لك؟

مورينيو: فوز إنتر 2-0 على بايرن ميونيخ في نهائي 2010.

- ولماذا هي أفضل من فوز بورتو بنسخة 2004؟

مورينيو: لأن مع بورتو كان فريقا شابا، فريق يضم لاعبين مازال أمامهم سنوات.. لو لم نربحها في ذلك العام فربما لم يكن أحد سيرحل لكن بعد الفوز أنا رحلت وجميع اللاعبين رحلوا.. لو لم نربح دوري أبطال أوروبا لمكثنا عامين إضافيين في بورتو وربما وقتها كنا سنفوز به في عام آخر لأننا كنا فريقا شابا جيدا جدا.

كم مفاجأة حدثت في السنوات العشر الأخيرة؟ إنتر ربما كان المفاجأة الأخيرة.. الآن الأمر منحصر بين أندية ومنتخبات قوية.

إنتر كان فريقا عجوز به لاعبين يريدون الفوز بدوري الأبطال في ختام مسيرتهم وهذا النهائي كان الفرصة الأخيرة لماتيراتزي وتولدو وزانيتي وكوردوبا وكامبياسو.. كانت الآن أو أبدا لن نفعلها كانت رحلة مجنونة حقا.

موراتي كان الرئيس لسنوات ولم يفعلها مطلقا وبالنسبة للجماهير أيضا الأمر كان بعيدا فإنتر لم يفز بدوري الأبطال قبلها بخمسين عاما، كان حلما للجميع ربما ليس لي لأنني فزت بها من قبل لكن بالنسبة للجميع كان الفرصة الأخيرة للوصول إلى الحلم.

- هل ستكون مفاجأة لو فاز بها فريق إنجليزي هذا العام مع قوة الدوري الإنجليزي؟

مورينيو: بالضبط، أعتقد أن الدوري الإنجليزي والبطولات المحلية تجعل الوضع صعبا للأندية، في البلاد الأخرى يهتمون جدا بدوري الأبطال لكن في هذه البلد الدوري سيكون دائما أهم من دوري الأبطال.

في إنجلترا لا يمكنك إراحة اللاعبين، لو فعلتها من أجل دوري الأبطال ستخسر مباراة في الدوري.

لعبت مباراة نصف نهائي مع فريق إنجليزي وكان لدي مباراة هامة في الدوري بعدها بيومين، لم يتمكنوا من منحنا يوما إضافيا لأنه كان مهما أن يلعبوه يوم الأحد بدلا من السبت (يقصد نصف نهائي تشيلسي وليفربول في 2007).

في بلاد أخرى تلعب الجمعة من أجل الراحة أو الخميس أو ربما يتم تأجيل المباراة، ينظمون الأمور بطريقة تجعل الأندية تركز على دوري الأبطال.

هنا الأمور أصعب، صعوبة جميع المباريات متساوية ولا يمكنك إراحة اللاعبين، مررت بمواقف في البرتغال وإسبانيا وإيطاليا وأرحت جميع اللاعبين.

في بورتو قبل مباراة نصف النهائي أرحت 11 لاعبا حتى حارس المرمى لكن في إنجلترا هذا الأمر ليس ممكنا فهي أقوى بطولة محلية.

- هل من الممكن الفوز بالدوري الإنجليزي ودوري الأبطال معا؟

مورينيو: ممكن؟ نعم لكنه أمرا صعبا.

- كيف تمكنت من تنظيم الأمور بين البطولتين مع تشيلسي؟

مورينيو: أنت تحاول أنت تحمس اللاعبين بمسألة الفوز بالبطولتين، أنا دائما أقول أن التحفيز يصنع المعجزات.

أفضل شيء يمكنك أن تحارب به تراكم المباريات هو السعادة، إذا كنت سعيدا لأنك تفوز بالمباريات لن تشعر بالتعب أثناء الموسم، لكن الكرة الإنجليزية أصعب.

- هل هناك طريقة عملية لمساعدة الأندية الإنجليزية على الراحة مثلما هو الحال في إسبانيا وألمانيا؟

مورينيو: الآن لديك مباريات يوم الجمعة مساء، إذا كان هناك فريق لديه مباراة يوم الثلاثاء أتوقع أنهم سيمنحوه فرصة اللعب يوم الجمعة ليحصل على يوم راحة إضافي لكنني لا أعلم حتى الآن لأنه لم يحصل أحد على هذه الميزة من قبل.

- هل الفوز بدوري أبطال أوروبا موسمين متتاليين سيكون أفضل إنجاز في هذا العصر؟

مورينيو: لا أي شيء قد يحدث خاصة مع السيطرة التامة لبعض الفرق من الناحية الاقتصادية والإدارية، لن أكون متفاجئا لو فعلها برشلونة أو ريال مدريد أو بايرن ميونيخ.

- هل بسبب سيطرتهم على البطولات المحلية؟

مورينيو: نعم

- هل سير أليكس فيرجسون منحك أي إرشادات عندما كان مدربا؟

مورينيو: لا فهو كان يلعب ضدي.

- ما هو الذي يحتاجه المدربون من أجل الفوز ببطولة أوروبية؟

مورينيو: هناك الكثير من الطرق، فزت بها مع بورتو ولم أحققها مع ريال مدريد.. أحيانا أسميها بطولة التفاصيل، التفاصيل تصنع اختلافا.. خسرت نصفي نهائي بضربات الترجيح فما الخطأ الذي فعلته كي لا أفوز بالبطولة؟ لاعب لم يكن محظوظا أضاع ركلة ترجيح.

كل لحظة في دوري الأبطال لا تنسى الجيدة والسيئة، فزت مع بورتو عن طريق تسجيل هدفا في أولد ترافورد بالدقيقة الأخيرة ومن غيره كنا سنخرج من المجموعات، مع إنتر كنا على وشك الخروج من المجموعات لكننا سجلنا في الدقيقة 89 بدينامو كييف، أنت تحتاج التفاصيل خاصة عندما تذهب للأدوار الإقصائية.

- هل هناك فارق بين التحضير لدوري الأبطال والدوري الأوروبي؟

مورينيو: نعم، أنت ستلعب الأحد المقبل أمام فريق - كثيرا - سيكون أمامه باقي أيام الأسبوع يتدرب وينتظرك، في الوقت الذي أنت ستلعب يوم الخميس مساء ولديك فرصة كبيرة أن تلعب بعيدا عن إنجلترا خاصة في دور المجموعات ثم عليك أن تعود لتلعب مباراة هامة في الدوري بإنجلترا.

من الواضح أيضا مستوى الفرق يختلف من دوري الأبطال للدوري الأوروبي فالأول يضم أفضل الفرق.