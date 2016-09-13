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ضيوف: غيرة جيرارد سبب فشل بالوتيللي في ليفربول

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ضيوف: غيرة جيرارد سبب فشل بالوتيللي في ليفربول ضيوف: غيرة جيرارد سبب فشل بالوتيللي في ليفربول

قال لاعب ليفربول السابق وأسطورة السنغال الحجي ضيوف إن غيرة أسطورة أنفيلد ستيفن جيرارد كانت السبب في فشل ماريو بالوتيللي في ليفربول.

بالوتيللي رحل عن ليفربول بعد عامين سيئين قبل أن ينفجر ويسجل هدفين في أول لقاء له مع نيس الفرنسي.

قبل أن يصف بالوتيللي انتقاله لليفربول بالقرار الأسوأ في حياته.

وقال ضيوف – الذي سجل 3 أهداف في 3 سنين مع الريدز – إنه حذر بالوتيللي من الانتقال إلى ليفربول.

وشرح ضيوف لـ"ليكيب": "أخبرته أن لا ينتقل إلى ليفربول، لن يتأقلم مع جيرارد الذي لن يرحب بموهبته وسيقول أشياء سلبية عنه".

وأضاف "جيرارد غيور ولا يحب اللاعبين ذوي الشخصية. ماريو شخص جيد ومن المهم أن تستمع له. هو ليس اللاعب الذي يصنع مشاكل في غرف الملابس".

وأتم "هناك أشياء كثيرة يتم اختلاقها عنه ثم يقولها الناس وهي مكانها سلة المهملات".

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