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تقرير في الجول - دييجو كوستا.. تخصص سوانزي

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تقرير في الجول - دييجو كوستا.. تخصص سوانزي تقرير في الجول - دييجو كوستا.. تخصص سوانزي

سجل ديجو كوستا مهاجم تشيلسي هدفين أنقذ بهم فريقه من الخسارة أمام سوانزي سيتي في المباراة التي جمعت بين الطرفين بضمن مباريات الجولة الرابعة من البريميرليج وانتهت بالتعادل 2-2.

المهاجم الإسباني جعل من شباك الفريق الوايلزي المفضلة له منذ إنضمامه إلى البلوز منذ أكثر من عامين قادما من أتليتكو مدريد بعد أن رفع رصيده من الأهداف إلى 7 أهداف في مرماهم.

أول مواجهة لكوستا أمام سوانزي نجح خلالها المهاجم الإسباني في تسجيل ثلاثية من رباعية فريقه في المباراة التي انتهت بنتيجة 4-2 في الجولة الرابعة من موسم 2014-2015.

مباراة العودة لنفس الموسم شهدت فوزا كبيرا للبلوز أيضا قوامه خماسية نظيفة كان لكوستا منهم هدفين بجانب صناعته لهدف أخر لزملائه.

مباراة الذهاب من الموسم الماضي انتهت بالتعادل بنتيجة 2-2 ولكن كوستا غاب عن التهديف في تلك المباراة وفي مباراة العودة كان غائبا للإيقاف.

ويوم الأحد نجح كوستا في تسجيل هدفين أخرين ليرفع رصيده إلى 7 أهداف في 4 مواجهات ضد الفريق القادم من ويلز للعب في الدوري الإنجليزي.

وتعتبر شباك سوانزي سيتي هي المفضلة لكوستا في الفترة التي لعب بها في إنجلترا وتأتي خلفها شباك إيفرتون التي أستقبلت ثلاثة أهداف في 4 مواجهات لكوستا أمامها وهو نفس عدد أهدافه في مرمى واتفورد.

بينما تعتبر شباك أوساسونا هي المفضلة لصاحب الـ27 عاما في مسيرته حيث زارها في تسعة مناسبات خلال 6 لقاءات، نفس عدد الاهداف سجله اللاعب في مرمى إشبيلية ولكن خلال 11 مباراة وشباك الثنائي الإسباني هي الأكثر زيارة في مسيرة كوستا التهديفية.

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