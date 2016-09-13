فينجر: باريس سيواصل السيطرة في فرنسا لكنهم يفتقدون إبرا

يرى الفرنسي أرسين فينجر المدير الفني لأرسنال الإنجليزي أن باريس سان جيرمان سيواصل السيطرة على الدوري في بلاده لكنهم يفتقدون بشكل كبير لقائدهم السابق زلاتان إبراهيموفيتش.

أرسنال سيلتقي مع باريس سان جيرمان في افتتاح دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا مساء اليوم الثلاثاء.

وقال فينجر في تصريحات صحفية على هامش المباراة "باريس سان جيرمان سيواصلون السيطرة في فرنسا لكنهم خسروا أكثر من مجرد لاعب اسمه إبراهيموفيتش".

وأضاف "هو كان القائد والكابتن، ينقل طموح الفريق بكاريزما، من الصعب دوما القياس مدى الضرر الذي يصيبك عندما تفقد لاعبا بهذه القيمة".

وأردف "في الوقت الحالي هم غيروا مدربهم ويحاولون الوقوف من جديد على قدميهم".

إبراهيموفيتش انتقل إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي قادما من باريس سان جيرمان بعد نهاية عقده مع الفريق الفرنسي.