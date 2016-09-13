تقرير في الجول – بانيجا محور أداء إنتر ميلان مع دي بوير

صفقة مجانية ضمها إنتر ميلان هذا الصيف قادما من إشبيلية الإسباني لدعم خط وسطه من أجل إعادة الفريق للمنافسة على الألقاب مرة أخرى، إيفر بانيجا.

لاعب الوسط الأرجنتيني في ثلاث مباريات للإنتر حتى الآن هذا الموسم كان الأفضل في بداية متذبذبة للفريق مع تغيير المدرب برحيل مانشيني ووصل فرانك دي بوير قبل أيام من إنطلاق البطولة.

بانيجا بدأ الموسم في خط الوسط بجانب جاري ميديل قبل أن يستغله المدرب كصانع ألعاب في مباراة بيسكارا للإستفادة من مجهوداته الوفيرة وصناعته لفرص التهديف خلال المباراتين الأولتين.

دي بوير استغل مهارات لاعبه الأرجنتيني ومجهوده لتعويض مشكلة غياب صانع الألعاب عن قائمة الأفاعي هذا الموسم وذلك أمام بيسكارا ونجح بشكل مميز فصنع هدف التعادل لزميله ماورو إيكاردي في المباراة التي انتهت بهدفين لهدف لصالح إنتر. (شاهد أهدافها)

بانيجا قام بصناعة 10 فرص تهديفية في اللقاءين السابقين خلال تواجده كلاعب خط وسط وتواجده بشكل أكبر في الوسط الدفاعي لم تستغل أي واحدة منهم ليقرر نقله من منتصف الملعب إلى صانع لعب حر في الملعب ليصنع له هدف وفرصة تهديفية أخرى لم تستغل.

نقل بانيجا من لاعب خط وسط إلى صانع ألعاب جاء لتركيز مجهودات اللاعب على الشق الهجومي بدلا من إضاعة معظمها على افتكاك الكرة والركض خلفها في النصف الدفاعي الذي تم تركه لميديل وجواو ماريو.

صاحب الـ28 عاما لديه نسبة 88.4% في التمريرات الصحيحة فلم يخطئ سوى في 20 تمريرة فقط من أصل 216 تمريرة خرجت من أقدام اللاعب.

إضافة إلى المجهود الوفير في الملعب والتحرك في كل مكان يمينا ويسارا طوال أحداث اللقاء فقطع أكثر من 10.5 كيلومتر ركضا في مباراة بيسكارا التي كان بانيجا أكثر من لمس الكرة خلالها في 108 مناسبة طوال أحداث المباراة.

ويبدو من المباريات الثلاث حتى الآن أن بانيجا سيكون محور فريق إنتر دي بوير والذي سيتم بناء اللعب منه وإليه ليستغل المدرب الهولندي الشاب قدرات اللاعب في التمرير والتحركات التي لا تهدأ في الملعب.