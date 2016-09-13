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القوات العراقية تحبط محاولة لتسلل «داعش» إلى قضاء الرطبة

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القوات العراقية تحبط محاولة لتسلل «داعش» إلى قضاء الرطبة القوات العراقية تحبط محاولة لتسلل «داعش» إلى قضاء الرطبة

ارشيفية

أحبطت القوات العراقية، اليوم الثلاثاء، محاولة لتسلل مسلحين من تنظيم “داعش” الإرهابي إلى قضاء الرطبة جنوب غربي محافظة الأنبار.

وقال مصدر أمنى إن قوة أمنية أحبطت محاولة تسلل مسلحى التنظيم إلى شرق “الرطبة” من أجل الهجوم على مقر الفوج الرابع بالشرطة الاتحادية فى منطقة الضبعة، وقتلت العديد من الإرهابيين ودمرت سيارة لداعش مزودة برشاش ثقيل أحادي.

على صعيد آخر، انفجرت عبوتان ناسفتان فى ناحية جلولاء بمحافظة ديالي شمال شرقي العراق، مما أسفر عن إصابة اثنين من مقاتلى “البيشمركة” الكردية وأحد المدنيين العراقيين.

وقال مصدر عسكرى كردى إن عبوتين ناسفتين زرعهما “داعش” انفجرتا صباح اليوم فى ناحية جلولاء، وأصابت الشظاياها الجنديين والمدنى بجراح طفيفة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج.

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