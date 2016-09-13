المفتي يجيز رمى الجمرات في أي وقت على مدار اليوم خلال أيام التشريق

أجاز الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، لحُجاج بيت الله الحرام، رمي الجمرات في أي وقت على مدار اليوم خلال أيام التشريق، ولا يشترط وقت الزوال فقط كما يتشدد البعض، وذلك تيسيرًا على حُجاج بيت الله الحرام، ومنعًا للزحام والتدافع .

كما أجاز علام – وفقًا للبيان الصادر اليوم الثلاثاء – للضعفاء والمرضى من الرجال والنساء من حجاج بيت الله الحرام تركُ المبيت بمنى، كما يجوز لهم أيضًا التوكيل عنهم في رمي الجمرات.

وأوضح مفتي الجمهورية، أنه من المعلوم أن الالتزام بالمبيت بمنى، وإلزام الحاج به مع أعمال الحج الأخرى يزيد من إجهاده وضعفه، ويجعل الجسم في أضعف حالاته، و بما أنه لا شك في أن أشد الناس تضررًا بذلك وضعفًا على احتماله هم النساء، المرضى، الأطفال، والضعفاء، ولذا فإن دار الإفتاء ترى أنه من الأنسب أن يأخذ هؤلاء حكم مَن رُخِّص لهم تركُ المبيت بمنى خاصة أن المبيت ليس من أركان الحج عند جميع المذاهب المتبعة.