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وزير التموين يتوجه إلى الشركة القابضة للصناعات الغذائية في ثاني أيام العيد

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محمد علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال زيارته التفقدية إلى الشركة القابضة للصناعات الغذائية

محمد علي مصيلحي، وزير والتجارة الداخلية، خلال زيارته التفقدية إلى الشركة القابضة للصناعات الغذائية

توجه محمد علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، إلى الشركة القابضة للصناعات الغذائية، حيث التقى بقيادات الشركة، وإطلع على وضع خطط التطوير المستمر للشركة في مجالها الصناعي والتجاري.

كما إطلع مصيلحي – خلال الزيارة – على عمليات تطوير المجمعات ومخازن السلع التموينية، لتسهيل حصول المواطن على احتياجاته والبدالين على السلع بشكلٍ سهل وبسيط.

وقال وزير التموين والتجارة الداخلية – وفقًا للبيان الصادر اليوم الثلاثاء – ” إننا سنحافظ على أي انجاز تم لمصلحة المواطن، وتحسين الخدمة المقدمة له”، مشيرًا إلى أن التطوير بالشركات يأتي لزيادة الإنتاجية، وبالتالي زيادة الأرباح للعاملين”.

وتفقد مصيلحي، معرض سلع منتجات الشركة القابضة من المنتجات للشركات الصناعية والتجارية.

 

محمد علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال زيارته التفقدية إلى الشركة القابضة للصناعات الغذائية

محمد علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال زيارته التفقدية إلى الشركة القابضة للصناعات الغذائية

محمد علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال زيارته التفقدية إلى الشركة القابضة للصناعات الغذائية

محمد علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال زيارته التفقدية إلى الشركة القابضة للصناعات الغذائية

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