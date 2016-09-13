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المانيا تعتقل 3 سوريين للاشتباه بانتمائهم لـ«داعش»

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المانيا تعتقل 3 سوريين للاشتباه بانتمائهم لـ«داعش» المانيا تعتقل 3 سوريين للاشتباه بانتمائهم لـ«داعش»

ارشيفية

قال مكتب المدعي العام الألماني، إن الشرطة الألمانية أوقفت ثلاثة سوريين، اليوم الثلاثاء، للاشتباه بأنهم ينتمون لتنظيم ما يعرف بـ”داعش”، وإنهم كانوا “ينوون تنفيذ هجمات في الأراضي الألماني”.

وأفادت وكالة “فرانس برس” نقلًا عن وزير فرنسي أن ألمانيا تشتبه في أن الموقوفين “لهم علاقة بمنفذي الهجمات الأخيرة التي وقعت في باريس”.

وتتراوح أعمار الموقوفين ما بين 17 سنة و 26 سنة، واُعتقلوا بعد سلسلة من المداهمات في منطقة شخيلسفيك هولشتاين، ومنطقة ساكسونيا السفلى.

وأشارت تقارير أن الشرطة الألمانية صادرت “كثيرا من المتعلقات” لكن دون أن تورد تفاصيل حول نوع المواد والمتعلقات التي تمت مصادرتها.

وفي بيان لهم، قال محققون ألمان إن الموقوفين وصلوا إلى الأراضي الألمانية في شهر نوفمبر الماضي بنية “تنفيذ هجمات مع سبق الاصرار والترصد بناء على أوامر من تنظيم “داعش”، أو في انتظار تلقي أوامر من التنظيم”.

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