أخبار عاجلة

وزير النقل: تخفيض سعر تذكرة المترو لذوي الاحتياجات الخاصة إلى 50 قرشا -
بالصور.. إقبال ضعيف من الناخبين على التصويت في دائرة "السادات" بالمنوفية -
محافظ جنوب سيناء يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيستين -
وزير النقل: تخفيض سعر تذكرة المترو لذوي الاحتياجات الخاصة إلى 50 قرش -
الأخبار - فارس الخالدي لـdmc : مفاوضات جنيف لا يمكن إستبدالها فى حل الأزمة السورية -
الجبلاية تتفق تأجيل حسم اسم المدير الفني لمنتخب مواليد 2001 -
الأهلي يسعى لمواصلة الصحوة أمام زعيم الثغر -
تأجيل مباراة الزمالك ومصر المقاصة إلى أجل غير مسمى -
الأخبار - وزراء خارجية السبع دول الكبرى يطالبون يوقف الدعم الروسي للحكومة السورية -
وداعًا للسيارات الصغيرة.. الإصدارات الضخمة تسيطر على معرض نيويورك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

لوكسمبورج تدعو إلى طرد المجر من الاتحاد الأوروبي

Google+ Print
لوكسمبورج تدعو إلى طرد المجر من الاتحاد الأوروبي لوكسمبورج تدعو إلى طرد المجر من الاتحاد الأوروبي

لاجئين يحاولون عبور السياج – ارشيفية

دعا وزير خارجية لوكسمبورج، جون أسيلبورن، إلى تجميد عضوية المجر أو طردها من الاتحاد الأوروبي بسبب “انتهاكها الواسع” لقيم الاتحاد الأساسية.

واستشهد أسيلبورن بتعامل حكومة بودابست مع قضايا اللاجئين واستقلال القضاء وحرية الصحافة، مشيرًا إلى أنه “ليس ببعيد عن المجر إصدار أوامر بإطلاق النار على اللاجئين”.

ومن المقرر أن يلتقي قادة الاتحاد الأوروبي في سلوفاكيا، الجمعة القادمة، لبحث مستقبل الكتلة الأوروبية.

ويُتوقع أن تثير مقابلة أسيلبورن مع صحيفة “داي فيلت” الألمانية توترات بين دول الاتحاد قبيل انعقاد القمة.

وقال وزير خارجية لوكسمبورغ إن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه التهاون في “مثل هذه التصرفات غير الملائمة”.

وأضاف أن أي بلد تنتهك مثل هذه القيم الأساسية “يتوجب طردها مؤقتا أو إلى الأبد إذا اقتضت الحاجة ذلك”، قائلًا إنه “الخيار الوحيد لحماية تماسك الاتحاد الأوروبي وقيمه”.

وأعرب أسيلبورن، التي تعد بلده عضوا مؤسسا للاتحاد الأوروبي، عن غضبه من أن السياج الحدودي المجري يزداد ارتفاعا وطولا ويشكل مزيدا من المخاطر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا