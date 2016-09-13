لوكسمبورج تدعو إلى طرد المجر من الاتحاد الأوروبي

دعا وزير خارجية لوكسمبورج، جون أسيلبورن، إلى تجميد عضوية المجر أو طردها من الاتحاد الأوروبي بسبب “انتهاكها الواسع” لقيم الاتحاد الأساسية.

واستشهد أسيلبورن بتعامل حكومة بودابست مع قضايا اللاجئين واستقلال القضاء وحرية الصحافة، مشيرًا إلى أنه “ليس ببعيد عن المجر إصدار أوامر بإطلاق النار على اللاجئين”.

ومن المقرر أن يلتقي قادة الاتحاد الأوروبي في سلوفاكيا، الجمعة القادمة، لبحث مستقبل الكتلة الأوروبية.

ويُتوقع أن تثير مقابلة أسيلبورن مع صحيفة “داي فيلت” الألمانية توترات بين دول الاتحاد قبيل انعقاد القمة.

وقال وزير خارجية لوكسمبورغ إن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه التهاون في “مثل هذه التصرفات غير الملائمة”.

وأضاف أن أي بلد تنتهك مثل هذه القيم الأساسية “يتوجب طردها مؤقتا أو إلى الأبد إذا اقتضت الحاجة ذلك”، قائلًا إنه “الخيار الوحيد لحماية تماسك الاتحاد الأوروبي وقيمه”.

وأعرب أسيلبورن، التي تعد بلده عضوا مؤسسا للاتحاد الأوروبي، عن غضبه من أن السياج الحدودي المجري يزداد ارتفاعا وطولا ويشكل مزيدا من المخاطر.