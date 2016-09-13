الأرصاد: غدًا طقس معتدل شمالًا مائل للحرارة بالوجه البحري.. والقاهرة 34

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الأربعاء، طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة حار على شمال الصعيد، وإن ظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، فيما تقل الرؤية في الشبورة المائية الخفيفة صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحري، القاهرة، ومدن القناة، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على غرب وجنوب البلاد، سيناء، وعلى خليج السويس، والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

كما يتوقع – بالنسبة لحالة البحر المتوسط – فهو معتدل وارتفاع الموج من متر إلى مترين، والأحمر معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من مترين إلى المترين ونصف المتر، والرياح السطحية في البحرين المتوسط والأحمر شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر – الصغرى العظمى :” القاهرة 24 34 – الإسكندرية 25 32″.