موسكو: نسعى لحماية مصالحنا بالقانون إذا رفعت كييف دعوى قضائية

أعلن الكرملين، اليوم الثلاثاء، أن موسكو ستستخدم كافة الوسائل القانونية لحماية مصالحها في حال رفع كييف دعاوى في المحاكم الدولية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف للصحفيين، “بالطبع ستستخدم روسيا كافة آليات القانون الدولي لمواجهة مثل هذه الدعاوى وحماية مصالحها”، وذلك تعليقا على خطط كييف رفع دعوى قضائية ضد روسيا بشأن القرم فيما يخص القانون البحري الدولي.

وكان وزير الخارجية الأوكراني بافلو كليمكين قد أعلن مؤخرًا أن الحكومة الأوكرانية ستتقدم الأسبوع الحالي إلى المحكمة بدعوى ضد موسكو تتعلق بانتهاك معاهدة القانون البحري، مشيرًا إلى أن هذه الدعوى “كبيرة جدًا”.

وكان الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو، قد أعلن مطلع العام الحالي أن كييف سترفع دعاوى في المحاكم الدولية ضد روسيا بشأن شبه جزيرة القرم التي لا تعترف أوكرانيا بانضمامها إلى الاتحاد الروسي.

تجدر الإشارة إلى أن القرم انضمت إلى روسيا في مارس عام 2014، نتيجة إجراء استفتاء عام صوت حوالي 96% من المشاركين فيه (أكثر من 80% من سكان المنطقة) لصالح الانضمام.