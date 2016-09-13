العاهل السعودى: حريصون على لم شمل المسلمين وإنهاء النزاعات

أكد العاهل السعودى سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، أن الإسلام هو دين السلام والعدل والإخاء والمحبة، موضحا أن ما يشهده العالم الإسلامى فى بعض أجزاءه من نزاعات وفرقة يدعونا جميعا لبذل قصارى الجهد لتوحيد الكلمة والصف العربى.

وشدد العاهل السعودى، فى كلمته الاحتفالية فى إطار حفل الاستقبال السنوى لتكريم ضيوف الحج، على ضرورة العمل سويا لإنهاء النزاعات التى تنتشر فى الكثير من الدول العربية وإنهاء الصراعات، مؤكدا حرص المملكة الدائم على "لم شمل" المسلمين ومد يد العون لهم، والعمل على دعم كل الجهود الخيرة والساعية لخير الأمة الإسلامى.