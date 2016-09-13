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القوات العراقية تحبط محاولة تسلل مسلحين من داعش لقضاء الرطبة بالأنبار

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القوات العراقية تحبط محاولة تسلل مسلحين من داعش لقضاء الرطبة بالأنبار القوات العراقية تحبط محاولة تسلل مسلحين من داعش لقضاء الرطبة بالأنبار

>بغداد أ ش أ

أحبطت القوات العراقية، اليوم الثلاثاء، محاولة لتسلل مسلحين من تنظيم (داعش) الإرهابى إلى قضاء الرطبة جنوب غربى محافظة الأنبار.

 

وقال مصدر أمنى إن قوة أمنية أحبطت محاولة تسلل مسلحى التنظيم إلى شرق "الرطبة" من أجل الهجوم على مقر الفوج الرابع بالشرطة الاتحادية فى منطقة الضبعة، وقتلت العديد من الإرهابيين ودمرت سيارة لداعش مزودة برشاش ثقيل أحادى.

 

على صعيد آخر، انفجرت عبوتان ناسفتان فى ناحية جلولاء بمحافظة ديالى شمال شرقى العراق، مما أسفر عن إصابة اثنين من مقاتلى "البيشمركة" الكردية وأحد المدنيين العراقيين.

 

وقال مصدر عسكرى كردى إن عبوتين ناسفتين زرعهما داعش انفجرتا صباح اليوم فى ناحية جلولاء، وأصابت الشظاياها الجنديين والمدنى بجراح طفيفة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج.


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