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جهاز شئون البيئة يحرر 175 محضر حريق قش الأرز بالشرقية

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جهاز شئون البيئة يحرر 175 محضر حريق قش الأرز بالشرقية جهاز شئون البيئة يحرر 175 محضر حريق قش الأرز بالشرقية

>الشرقية – إيمان مهنى

حرر جهاز شئون البيئة فرع الشرقية، 175 محضرا حريق قش الأرز، منذ بداية موسم الحصاد .

 

وقالت الدكتورة أمال عطية مدير فرع الشرقية، لـ"اليوم السابع"، إنه تم تحرير 14 محضرا من بين جملة المحاضر، فى اليوم الأول من أيام عيد الأضحى .

 

وأضافت مديرية الفرع، أنه تم رفع حالة الطوارئ بالمركز، وإلغاء الإجازات خلال أيام العيد، وتكثيف الحملات تنفيذا لتعليمات الوزارة والمحافظ اللواء خالد سعيد، والتى تعمل فى 9 محاور للمرور على نقاط الأرز وهى ههيا، أبوكبير، الزقازيق، الحسينية، أبوحماد وتنفيذ 47 ندوة توعوية للمزارعين، لافتا إلى أن نسبة الحصاد وصلت إلى 17% تقريبا.

 

وأشارت عطية، إلى أنه تم الانتهاء من عمل 300 كومة قش سمادية و160 كومة أخرى أعلاف من القش الموارد منذ بداية الحصاد .

 

فى السياق ذاته، أكدت أنه تم تكثيف الحملات عوادم السيارات على الطرق والكشف على السيارات بالتنسيق مع إدارة المرور، حيث تم الكشف على 2500 سيارة وحرر من بينها 258 محضرا، وكذلك المرور على مصانع الطوب ومكامير الفحم وتحرير المحاضر لأى مخالفة يتم رصدها.

 


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