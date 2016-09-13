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مدير أمن السويس: قوات الإنقاذ البحرى متواجدة أمام الشواطئ بالسويس

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مدير أمن السويس: قوات الإنقاذ البحرى متواجدة أمام الشواطئ بالسويس مدير أمن السويس: قوات الإنقاذ البحرى متواجدة أمام الشواطئ بالسويس

>السويس- سيد نون

قال اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مدير أمن السويس، إنه تم إصدار تعليمات لقوات الإنقاذ البحرى بالتواجد أمام الشواطئ بالسويس طوال اليوم وليس التمركز فى مركز الإنقاذ النهرى والبحرى.

 

وأكد مصطفى شحاتة لـ"اليوم السابع"، أنه تم وضع خطط تأمين للشواطئ بالسويس من أجل التدخل السريع لقوات الإنقاذ فى حالة وجود أى طارئ أو تعرض أى مواطن لتهديد الغرق.

 

وأشار شحاتة، إلى أنه وجه بالتنسيق مع القرى السياحية لتدريب أفراد الإنقاذ الخاصة بهم على كيفية التعامل مع الغرقى ومدى إمكانية وضع معدات بحرية ( موتوسيكلات - زوارق ) بالقرب من القرى السياحية، لتوفير أقصى سرعة انتقال لأى حادث غرق.

 

وأكد مدير أمن السويس، أنه تمت زيادة القوات المكلفة بتأمين المنشآت العامة والحيوية خلال عيد الأضحى من أجل التامين.

 

 

 

 

 


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