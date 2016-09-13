بالصور.. معبد الكرنك يستقبل 1942 سائحا خلال أول وثانى أيام العيد

كشف مصدر مسئول بآثار الأقصر، اليوم الثلاثاء، أن الإقبال على زيارة معبد الكرنك بمحافظة الأقصر كبير للغاية خلال عيد الأضحى المبارك، وذلك فى مؤشرات كبيرة تدل على تحسن حركة توافد السائحين قبيل انطلاق الموسم السياحى الشتوى الجديد بالأقصر.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن عدد الزائرين لمعبد الكرنك خلال أمس أول أيام العيد واليوم ثانى أيام العيد حتى الآن، بلغ 1942 سائحا مصريا وأجنبيا، حيث توافد على المعبد أمس الاثنين 1025 سائحا أجنبيا، بينهم عدد من الطلاب، و294 مصريا، كما توافد حتى الآن اليوم الثلاثاء 550 سائحا أجنبيا و98 مصريا، ومن المتوقع أن تزيد الأعداد غداً الأربعاء بصورة كبيرة.