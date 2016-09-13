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قرقاش: قلوبنا اليوم في الدوحة ترحما على شهداء قطر الشقيقة

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قرقاش: قلوبنا اليوم في الدوحة ترحما على شهداء قطر الشقيقة قرقاش: قلوبنا اليوم في الدوحة ترحما على شهداء قطر الشقيقة

قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ان قلوب الاماراتيين اليوم فى الدوحة ترحما على شهداء قطر الثلاثة الذين استشهدوا امس أثناء تأدية الواجب ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في عملية إعادة الأمل في الجمهورية اليمنية الشقيقة.

وقال معاليه فى حسابه على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر" : " قلوبنا اليوم في الدوحة، نترحم على شهداء قطر الشقيقة في عملية إعادة الأمل،قدموا التضحية الكبرى لوطنهم و أمتهم، إنَّا لله و إنَّا إليه راجعون".

وكانت القوات المسلحة القطرية قد اعلنت فى بيان لها انها تنعي ببالغ الحزن والأسى 3 من جنودها الذين استشهدوا امس أثناء أدائهم الواجب ضمن قوات التحالف العربي باليمن الذي تقوده المملكة العربية في عملية إعادة الأمل باليمن معربة عن خالص العزاء والمواساة لأسر الشهداء الأبرار داعين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان وأن يأجرهم في مصابهم.

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