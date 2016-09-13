أخبار عاجلة

كوتينيو: فيرمينو لاعب ذكي -
تشافي: على برشلونة التأقلم مع الضغط العالي ليوفنتوس -
القوة الهجومية لدورتموند أمام الهشاشة الدفاعية لموناكو -
أنباء سارة لبايرن ميونيخ قبل موقعة ريال مدريد -
سامبولي وسيميوني على رأس المرشحين لتدريب الأرجنتين -
وزير الاتصالات يعرض على قيادات «أبل» العالمية فرص الاستثمار في مصر -
بقالو التموين يرفضون استلام حصص الأرز الهندي: «الناس بتشتكي منه» -
صور.. محافظ القليوبية يضع لافتة الشهيد «الحارثي» على مدرسة بمسقط رأسه -
ضبط سائق حافلة مدرسية بأسوان لتعاطيه المخدرات -
الأمن الوطني يضبط 29 أجنبيًّا في الإسماعيلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

الشرطة الهندية تعلن مقتل وإصابة متظاهرين في ولاية كشمير

Google+ Print
الشرطة الهندية تعلن مقتل وإصابة متظاهرين في ولاية كشمير الشرطة الهندية تعلن مقتل وإصابة متظاهرين في ولاية كشمير

الشرطة الهندية

أعلنت الشرطة الهندية، اليوم الثلاثاء، مقتل متظاهرين اثنين وإصابة العشرات جراء اشتباكات بطلقات الخرطوش والغاز المسيل للدموع مع المتظاهرين بالجانب الهندى من ولاية كشمير.

ونقلت “إيه بي سي” الأمريكية عن مسؤول بالشرطة قوله: أن متظاهرا لقى مصرعه بقنينة غاز مسيل للدموع فى بانديبورى شمالا فيما قتل الآخر جراء طلقات الخرطوش فى منطقة شوبيان الجنوبية.
> واستخدمت الشرطة الهندية الغاز المسيل للدموع وطلقات الخرطوش لقمع التظاهرات، التى وقعت بعشرات المناطق بكشمير وخاصة سرينجار عاصمة الإقليم.
> وأوضحت الشرطة، فى بيانها، أن السلطات استخدمت طائرات مروحية وطائرات بدون طيار لمراقبة المنطقة التى تشهد تظاهرات منذ شهرين، وذلك بعد مقتل القيادى الانفصالى برهان وانى برصاص القوات الحكومية.
> يشار إلى أنه قتل ما يقرب من 78 مدنيًا وأصيب الآلاف منذ بدء موجة التظاهرات فيما قتل شرطيين اثنين وأصيب مئات جراء الاشتباكات مع المتظاهرين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل