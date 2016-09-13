الشرطة الهندية تعلن مقتل وإصابة متظاهرين في ولاية كشمير

أعلنت الشرطة الهندية، اليوم الثلاثاء، مقتل متظاهرين اثنين وإصابة العشرات جراء اشتباكات بطلقات الخرطوش والغاز المسيل للدموع مع المتظاهرين بالجانب الهندى من ولاية كشمير.

ونقلت شبكة “إيه بي سي” الأمريكية عن مسؤول بالشرطة قوله: أن متظاهرا لقى مصرعه بقنينة غاز مسيل للدموع فى بانديبورى شمالا فيما قتل الآخر جراء طلقات الخرطوش فى منطقة شوبيان الجنوبية.

> واستخدمت الشرطة الهندية الغاز المسيل للدموع وطلقات الخرطوش لقمع التظاهرات، التى وقعت بعشرات المناطق بكشمير وخاصة سرينجار عاصمة الإقليم.

> وأوضحت الشرطة، فى بيانها، أن السلطات استخدمت طائرات مروحية وطائرات بدون طيار لمراقبة المنطقة التى تشهد تظاهرات منذ شهرين، وذلك بعد مقتل القيادى الانفصالى برهان وانى برصاص القوات الحكومية.

> يشار إلى أنه قتل ما يقرب من 78 مدنيًا وأصيب الآلاف منذ بدء موجة التظاهرات فيما قتل شرطيين اثنين وأصيب مئات جراء الاشتباكات مع المتظاهرين.