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«ترامب» يفتتح فندقًا جديدًا بالقرب من البيت الأبيض بغد تجديده بـ200 مليون دولار

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«ترامب» يفتتح فندقًا جديدًا بالقرب من البيت الأبيض بغد تجديده بـ200 مليون دولار «ترامب» يفتتح فندقًا جديدًا بالقرب من البيت الأبيض بغد تجديده بـ200 مليون دولار

فندق دونالد الجديد

قام المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية، دونالد ترامب، بتوسيع امبراطوريته العقارية يوم الاثنين، بافتتاح فندق فاخر في مبنى تاريخي على مقربة من البيت الأبيض.

ونفذت عمليات تجديد للمبنى استمرت عامين بتكلفة 200 مليون دولار.

وحرص العاملون في فندق ترامب الدولي الذي يضم 263 غرفة على ما وصفوه بأنه “افتتاح ناعم” إلا أن نحو 40 محتجا احتشدوا أمام المبنى تعبيرا عن رفضهم لخوض ترامب السباق الرئاسي، ويأتي افتتاح الفندق قبل ثمانية أسابيع من الانتخابات المقررة في الثامن من نوفمبر.

وقال ترامب على تويتر إنه مر على الفندق “لشكر الرجال والنساء الرائعين على عملهم الدؤوب”.

ويقع الفندق الذي يضم جناحًا بسعر 20 ألف دولار في الليلة على بعد كيلومتر واحد من البيت الأبيض، وأقيم الفندق في ثالث أطول مبنى في واشنطن وكان مكتبا للبريد عام 1899.

وانتقد المحتجون بعض مواقف ترامب مثل تعهده ببناء سور على طول الحدود مع المكسيك لوقف الهجرة غير الشرعية.

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