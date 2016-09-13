ضبط عامل قتل حارس عقار بأسوان لسرقة محموله

مراسل «ONA»

تمكن ضباط مباحث قسم أول أسوان، برئاسة المقدم أحمد خلف الله، فجر اليوم، من فك لغز العثور على جثة حارس عقار بمنطقة عمارات المقاولين بمدينة أسوان ، عقب ضبط المتهم مرتكب الواقعة، ويدعى “أحمد.ع.ا” 31 سنة، عامل، والذى اعترف خلال التحقيقات بأن الدافع وراء ارتكاب الجريمة، هو سرقة هاتف المجنى عليه أثناء نومه، نظراً لمروره بضائقة مالية.

وكشفت التحقيقات، أنه أثناء محاولة السرقة، انتبه المجنى عليه لمحاولة الجانى، وخوفًا من افتضاح أمره أسرع إلى عصا خشبية وضرب بها المجنى عليه فوق رأسه وأودى بحياته فى الحال، وتم التحفظ على المتهم، وتحرر المحضر اللازم للواقعة، وتولت النيابة التحقيق.