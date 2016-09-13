مصرع شخص وإصابة 4 آخرين حصيلة حادث تصادم كوبرى أكتوبر

لقى مواطن مصرعه عقب إصابته فى حادث التصادم الذى وقع صباح اليوم الثلاثاء، بين سيارة ملاكى وأخرى ميكروباص أعلى كوبرى أكتوبر، وتحديدا فوق منطقة سلم العجوزة، الأمر الذى تسبب فى توقف حركة المرور بالكامل فى الاتجاهين أمام السيارات.

وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، قد تلقت بلاغا من غرفة النجدة، بوقوع حادث تصادم أعلى كوبرى أكتوبر، وانتقلت الخدمات المرورية إلى مكان الحادث لتنظيم حركة السيارات عقب الحادث الذى أسفر عن تحطم أجزاء كبيرة من السيارتين ومصرع أحد المواطنين من بين المصابين متأثرا باصابته، وإصابة 4 آخرين تم نقلهم إلى مستشفى العجوزة .