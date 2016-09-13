نانسي عجرم تصل القاهرة لإحياء حفل غنائي بالعين السخنة

وصلت مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، النجمة اللبنانية نانسى عجرم، قادمةً من بيروت، في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام.

ومن المقرر أن تُحيي عجرم – خلال زيارتها لمصر – حفلًا غنائيًا في قرية “ستيلا ماري” بالعين السخنة.

صرحت مصادر أمنية بالمطار – حسبما أفاد مراسلنا – بأن الفنانة اللبنانية وصلت على رحلة الخطوط اللبنانية رقم 304، والقادمة من بيروت، حيث أنهت إجراءات الوصول من استراحة الخدمة المميزة بالمطار .

وتشارك نانسي عجرم، الحفل عازفة الكمان اللبنانية حنين العلم.

يذكر أن أحيت عجرم حفلًا فنيًا كبيرًا مؤخرًا في Le Clos De Faqra بمنطقة كفر ذبيان اللبنانية، وشاركها الحفل النجم وائل كفوري .