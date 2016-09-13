عودة ألف و700 لاجئ سوري من تركيا إلى جرابلس منذ انطلاق «درع الفرات»

وصل عدد اللاجئين السوريين، الذين عادوا من تركيا إلى مدينة جرابلس والمناطق المحيطة بها شمالي محافظة حلب السورية، إلى نحو ألف و700 شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وذلك منذ الإعلان عن عملية “درع الفرات”، في الـ24 من الشهر الماضي.

وقال “أوقطاي باهجه جي”، مدير دائرة الهجرة في ولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا، إن ألفًا و700 مواطن سوري، معظمهم من النساء والأطفال عادوا إلى جرابلس والقرى المحيطة بها، منذ بدء العملية العسكرية.

وأشار إلى أن عودة السوريين إلى جرابلس متواصلة وتشهد زخمًا خلال فترة عيد الأضحى.

وأوضح “باهجه جي” أن جزءا كبيرًا من السوريين المقيمين في تركيا بسبب الحرب المتواصلة في بلادهم منذ نحو 6 سنوات، تقدموا بطلبات من أجل الذهاب إلى مدينة جرابلس والمناطق المحيطة بها خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

من جهته، قال “سعيد كوكدره”، رئيس فرع غازي عنتاب لجمعية “الإخاء والدفاع عن حقوق الإنسان” التركية (غير حكومية)، إن جمعيته تبرعت بـ 700 أضحية لمنطقة جرابلس والراعي (جوبان باي) وحوار كلس بريف محافظة حلب شمالي سوريا.

وبين أن الجمعية ركزت على توزيع تلك الأضاحي على سكان القرى في المنطقة، كونهم “الأكثر حاجة للمساعدة”.

ودعمًا لقوات “الجيش السوري الحر”، أطلقت وحدات من القوات الخاصة في الجيش التركي، بالتنسيق مع القوات الجوية للتحالف الدولي، فجر 24 أغسطس الماضي، حملة عسكرية في مدينة جرابلس، تحت اسم “درع الفرات”، تهدف إلى تطهير المدينة والمنطقة الحدودية من المنظمات الإرهابية، وخاصة تنظيم “داعش” الذي يستهدف الدولة التركية ومواطنيها الأبرياء.

وفي إطار العملية، جرى تحرير مدينة جرابلس وقرى محيطة بها من قبضة التنظيم.