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وزير الخارجية يتلقي اتصالًا هاتفيًا من مبعوث الأمم المتحدة لسوريا

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وزير الخارجية يتلقي اتصالًا هاتفيًا من مبعوث الأمم المتحدة لسوريا وزير الخارجية يتلقي اتصالًا هاتفيًا من مبعوث الأمم المتحدة لسوريا

سامح شكري، وزير الخارجية – أرشيفية

صرح المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكري، وزير الخارجية، تلقى اتصالًا هاتفيًا، صباح اليوم الثلاثاء، من ستيفان دي مستورا، مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، والذي حرص على إحاطة وزير الخارجية بنتائج وتفاصيل الاتفاق الخاص بوقف إطلاق النار والهدنة في سوريا، وتم التوصل إلى الاتفاق السالف – مؤخرًا – بين الولايات المتحدة وروسيا في جنيف.

وأكد دي مستورا – خلال الاتصال الهاتفي – أهمية الدور الذي تقوم به في دعم هذا الاتفاق من خلال حث الأطراف السورية المختلفة على الالتزام بتنفيذ وقف إطلاق النار والانخراط الإيجابي في المحادثات السياسية المزمع استئنافها في المرحلة القادمة.

وأضاف أبوزيد – وفقًا للبيان الصادر اليوم الثلاثاء – أن وزير الخارجية أكد للمبعوث الأممي حرص مصر الكامل على إنفاذ اتفاق وقف إطلاق النار كي يتحول إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار في كافة المدن السورية، بما يضمن توفير الحماية لأبناء الشعب السوري، وتوصيل المساعدات الإنسانية إلى المواطنين السوريين باعتبار أن ذلك أولوية أولى بالنسبة لمصر .

وأكد شكري، ضرورة العمل الجاد على استئناف المفاوضات السياسية في أقرب فرصة، مع ضمان مشاركة كافة الأطراف السورية بشكلٍ متساوٍ.

واتفق الجانبان على مواصلة التشاور المكثف خلال المرحلة المقبلة على مختلف الأصعدة، لضمان التزام جميع الأطراف باتفاق وقف إطلاق النار، والبدء في مفاوضات الحل السياسي الشامل والدائم للآزمة السورية.

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