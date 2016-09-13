أمير قطر لروحاني: الخلافات الإيرانية الخليجية يمكن تسويتها بالحوار

أجرى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اتصالاً هاتفيًا بالرئيس الإيراني حسن روحاني؛ في ساعة متأخرة من مساء أمس الإثنين.

وتم خلال الاتصال تبادل التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية “قنا”.

كما جرى خلال الاتصال “تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والتحديات التي تواجه المنطقة وفي مقدمتها ظاهرة الإرهاب”.

وأكد الأمير القطري في اتصاله على أن “استبداد الأنظمة الدكتاتورية والسياسة الإقصائية التي تتبعها هي من أسباب تفاقم هذه ظاهرة الإرهاب”، مؤكدًا على “ضرورة معالجة أسبابها واجتثاث جذورها من أجل مكافحتها والقضاء عليها”.

كما أكد على أهمية أن “ترتكز العلاقات الخليجية الإيرانية على مبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل، وأن يتم تسوية أية خلافات خليجية إيرانية عن طريق التفاوض والحوار”.

من جانبه تمنى الرئيس الإيراني للعلاقات بين البلدين المزيد من التطور والنماء، وتعزيز التعاون بين البلدين لإيجاد حلول للقضايا الاقليمية، معربا عن تطلعه لتعزيز العلاقات مع دول المنطقة، حسب “قنا”.