أخبار عاجلة

وزير النقل: تخفيض سعر تذكرة المترو لذوي الاحتياجات الخاصة إلى 50 قرشا -
بالصور.. إقبال ضعيف من الناخبين على التصويت في دائرة "السادات" بالمنوفية -
محافظ جنوب سيناء يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيستين -
وزير النقل: تخفيض سعر تذكرة المترو لذوي الاحتياجات الخاصة إلى 50 قرش -
الأخبار - فارس الخالدي لـdmc : مفاوضات جنيف لا يمكن إستبدالها فى حل الأزمة السورية -
الجبلاية تتفق تأجيل حسم اسم المدير الفني لمنتخب مواليد 2001 -
الأهلي يسعى لمواصلة الصحوة أمام زعيم الثغر -
تأجيل مباراة الزمالك ومصر المقاصة إلى أجل غير مسمى -
الأخبار - وزراء خارجية السبع دول الكبرى يطالبون يوقف الدعم الروسي للحكومة السورية -
وداعًا للسيارات الصغيرة.. الإصدارات الضخمة تسيطر على معرض نيويورك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

موسكو: لا خلاف مع إيران بشأن الاتفاق الروسي الأمريكي حول سوريا

Google+ Print
موسكو: لا خلاف مع إيران بشأن الاتفاق الروسي الأمريكي حول سوريا موسكو: لا خلاف مع إيران بشأن الاتفاق الروسي الأمريكي حول سوريا

نائب وزير الخارجية الروسي

أعلنت الخارجية الروسية، أن نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف، سيبحث مع نظيره الإيراني حسين جابر أنصاري اتفاق موسكو وواشنطن حول سوريا، مؤكدة عدم وجود خلاف مع طهران بهذا الشأن.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” اليوم الثلاثاء، عن مدير قسم آسيا الثانى لوزارة الخارجية الروسية زامير كابولوف قوله أن “الاتفاق الروسي الأمريكي جيد، لكن من المهم أن ينفذ بالفعل”.

وأضاف “لا توجد خلافات وأول رد فعل إيرانى كان إيجابيًا، إلا أن الإيرانيين يعربون استنادًا إلى خبرتهم بشأن التعاون مع الولايات المتحدة عن شكوكهم حول ما إذا كان الأمريكيون ينوون بالفعل القيام بتنفيذ هذا الاتفاق”.

أوضح الدبلوماسى الروسي أن مباحثات بوجدانوف مع أنصارى ستجرى غدًا الأربعاء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا