موسكو: لا خلاف مع إيران بشأن الاتفاق الروسي الأمريكي حول سوريا

أعلنت الخارجية الروسية، أن نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف، سيبحث مع نظيره الإيراني حسين جابر أنصاري اتفاق موسكو وواشنطن حول سوريا، مؤكدة عدم وجود خلاف مع طهران بهذا الشأن.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” اليوم الثلاثاء، عن مدير قسم آسيا الثانى لوزارة الخارجية الروسية زامير كابولوف قوله أن “الاتفاق الروسي الأمريكي جيد، لكن من المهم أن ينفذ بالفعل”.

وأضاف “لا توجد خلافات وأول رد فعل إيرانى كان إيجابيًا، إلا أن الإيرانيين يعربون استنادًا إلى خبرتهم بشأن التعاون مع الولايات المتحدة عن شكوكهم حول ما إذا كان الأمريكيون ينوون بالفعل القيام بتنفيذ هذا الاتفاق”.

أوضح الدبلوماسى الروسي أن مباحثات بوجدانوف مع أنصارى ستجرى غدًا الأربعاء.