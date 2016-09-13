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بيبي يضرب: مورينيو جعل ريال مدريد مكروها.. الشكر لله أن تلك السنين انتهت

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بيبي يضرب: مورينيو جعل ريال مدريد مكروها.. الشكر لله أن تلك السنين انتهت بيبي يضرب: مورينيو جعل ريال مدريد مكروها.. الشكر لله أن تلك السنين انتهت

من المعروف أن مدافع ريال مدريد كيبلير ليما "بيبي" كان من معسكر أعداء جوزيه مورينيو في ريال مدريد، وفي تصريحات جديدة أعاد تلك العداوة للصورة.

وتحدث بيبي عن الفارق بين مدرب الفريق الحالي زين الدين زيدان ومورينيو قائلا: "هما متناقضان تماما. مورينيو خبير وزيدان كان يدرب في الدرجة الثانية الموسم الماضي، لكن زيدان لعب كرة القدم ويعلم ما يحتاجه ويريده اللاعب".

وأضاف في تصريحات لإذاعة "كادينا سير": "عندما كان يدربنا مورينيو لاحظت أن الناس بدأوا يكرهوا ريال مدريد، الشكر لله أن تلك السنوات مرت سريعا".

وواصل "بالنسبة لي، كنت أشعر أنه يريد إنهاء مسيرتي. كان يضيف عام لعمري كلما تحدث عني".

وأتم "تخطيت تلك المرحلة وعدت لمستواي، ولم أتحدث معه مطلقا".

وكان بيبي عضوا في نادي "أعداء مورينيو" في ريال مدريد، الذي ضم معه أمثال سيرخيو راموس وإيكر كاسياس.

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