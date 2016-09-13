أخبار عاجلة

وزير النقل: تخفيض سعر تذكرة المترو لذوي الاحتياجات الخاصة إلى 50 قرشا -
بالصور.. إقبال ضعيف من الناخبين على التصويت في دائرة "السادات" بالمنوفية -
محافظ جنوب سيناء يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيستين -
وزير النقل: تخفيض سعر تذكرة المترو لذوي الاحتياجات الخاصة إلى 50 قرش -
الأخبار - فارس الخالدي لـdmc : مفاوضات جنيف لا يمكن إستبدالها فى حل الأزمة السورية -
الجبلاية تتفق تأجيل حسم اسم المدير الفني لمنتخب مواليد 2001 -
الأهلي يسعى لمواصلة الصحوة أمام زعيم الثغر -
تأجيل مباراة الزمالك ومصر المقاصة إلى أجل غير مسمى -
الأخبار - وزراء خارجية السبع دول الكبرى يطالبون يوقف الدعم الروسي للحكومة السورية -
وداعًا للسيارات الصغيرة.. الإصدارات الضخمة تسيطر على معرض نيويورك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

تقرير - ريال مدريد يمنح بيبي عقدا جديدا.. واللاعب: أريد الاعتزال هنا

Google+ Print
تقرير - ريال مدريد يمنح بيبي عقدا جديدا.. واللاعب: أريد الاعتزال هنا تقرير - ريال مدريد يمنح بيبي عقدا جديدا.. واللاعب: أريد الاعتزال هنا

قال تقرير إسباني إن ريال مدريد بصدد منح مدافعه البرتغالي بيبي عقدا جديدا قبل نهاية هذا الشهر.

وينتهي عقد بيبي بنهاية هذا الموسم، إلا أن جريدة "ماركا" أكدت أن ريال مدريد سيمنحه عقدا جديدا يستمر لنهاية موسم 2018/2019.

وانتقل بيبي لريال مدريد من بورتو عام 2007 ولعب مع الفريق 317 مباراة فاز خلالهم بلقبي دوري ولقبي دوري أبطال أوروبا.

وفي الوقت نفسه، شدد اللاعب في تصريحات لإذاعة "كادينا سير" أنه يريد الاعتزال في ريال مدريد.

وقال بيبي: "أنا سعيد هنا، ونجلتي تدرس هنا. هذا قرار سهل بالنسبة لي".

وأتم "إذا أعطيت كل ما أستطيع للفريق النادي سيقدرني وسيحل تلك المسألة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع