تقرير - ريال مدريد يمنح بيبي عقدا جديدا.. واللاعب: أريد الاعتزال هنا

قال تقرير إسباني إن ريال مدريد بصدد منح مدافعه البرتغالي بيبي عقدا جديدا قبل نهاية هذا الشهر.

وينتهي عقد بيبي بنهاية هذا الموسم، إلا أن جريدة "ماركا" أكدت أن ريال مدريد سيمنحه عقدا جديدا يستمر لنهاية موسم 2018/2019.

وانتقل بيبي لريال مدريد من بورتو عام 2007 ولعب مع الفريق 317 مباراة فاز خلالهم بلقبي دوري ولقبي دوري أبطال أوروبا.

وفي الوقت نفسه، شدد اللاعب في تصريحات لإذاعة "كادينا سير" أنه يريد الاعتزال في ريال مدريد.

وقال بيبي: "أنا سعيد هنا، ونجلتي تدرس هنا. هذا قرار سهل بالنسبة لي".

وأتم "إذا أعطيت كل ما أستطيع للفريق النادي سيقدرني وسيحل تلك المسألة".