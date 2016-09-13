تقرير إيطالي – تم الإتفاق.. فابريجاس إلى ميلان في يناير

قال تقرير إيطالي إن لاعب تشيلسي سيسك فابريجاس قد وافق شفهيا على الانتقال إلى ميلان في شهر يناير المقبل.

ويعاني فابريجاس حاليا في تشيلسي في ظل تفضيل مدرب الفريق أنطونيو كونتي لوجود لاعبين مثل نيمانيا ماتيتش وأوسكار وويليان على حسابه.

وكان ميلان قد حاول ضم اللاعب في أخر أيام سوق الانتقالات الصيفية، إلا أن موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أكد أن اللاعب سينتقل لميلان على سبيل الإعارة في يناير مقابل 2.2 مليون جنيه إسترليني.

وسيكون هناك بندا في العقد يتيح لميلان ضم فابريجاس بشكل دائم إذا حقق عدد معين من المشاركات مع الروسونيري.

وحصل فابريجاس على الدوري قبل موسمين مع تشيلسي قبل أن يكون مشاركا في سقوطه للمركز العاشر في الموسم الماضي.