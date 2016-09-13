ميناء الإسكندرية :مخزون الغلال يتجاوز مليون طن

قال رضا الغندور، المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية، إن كمية مخزون الغلال بميناء الإسكندرية بلغت مليونًا و105 آلاف طن؛ بينها 468 ألف طن قمح.

وأضاف الغندور – وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء – أن استخدام نظام الشباك الواحد، والربط بين الموانئ، وإنهاء إجراءات الأوراق الجمركية للرسائل الواردة إلكترونيًا أدى لارتفاع وزيادة حركة تداول الحاويات والشاحنات، وسرعة عمليات شحن وتفريغ البضائع المختلفة.

وأكد المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية، أن العمل داخل الميناء، ومغادرة ووصول السفن والبواخر، ورسوها على الأرصفة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك يسير بشكلٍ طبيعي ومنتظم، مع ارتقاء مستوى الأداء ونظم العمل بالإدارات المختلفة.