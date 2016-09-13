التموين: تحرير 559 محضرًا في أول أيام العيد

تلقى محمد علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرًا من غرفة العمليات المركزية بالوزارة تضمن عدد المحاضر التي تم تحريرها على مستوى المحافظات في أول أيام العيد، والتي بلغت ٥٥٩ محضرًا في مجالات الأسواق والمخابز والمواد البترولية.

وتضمنت المحاضر المحررة – وفقًا للبيان الصادر اليوم الثلاثاء – ١٠٥ محاضر في مجال المواد البترولية لتجميع المواد البترولية من البنزين، السولار، البوتجاز، البيع بأزيد من السعر، البيع بدون ترخيص، عدم الإعلان عن السعر الرسمي، بالإضافة إلى٣٧٠ محضرًا في مجال الأسواق تضمن عدم الإعلان عن الأسعار، عدم الصلاحية، غش تجاري، وسلع مجهولة المصدر والذبح خارج السلخانة.

وبلغ عدد المحاضر المحررة – في مجال المخابز – ٨٤ محضرًا شملت محاضر لنقص الوزن، عدم مطابقة المواصفات، التجميع والتصرف، ومخابز بدون ترخيص.

وأكد وزير التموين، أهمية تفعيل الدور الرقابي على الأسواق والمحلات، للقضاء على كافة أشكال استغلال المواطن المصري والقضاء على حالات الغش التجاري، والسلع مجهولة المصدر حتى يستطيع المواطن الحصول على احتياجاته دون استغلال أو تعريض حياته للخطر، منوهًا بأن الحملات الرقابية خلال العيد استهدفت بشكلٍ خاص ضبط المتاجرين بالمواد البترولية من بوتجاز، بنزين، سولار، محاولة الإتجار، والبيع بأزيد من سعرها.

يُذكر أن وزير التموين قام بالتنسيق مع وزير البترول، لزيادة كميات المواد البترولية من بوتجاز، بنزين، وسولار، لضمان حصول المواطنين على احتياجاتهم أثناء أيام العيد بسهولة ويُسر.

أ ش أ