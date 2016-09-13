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بالصور.. جولة ميدانية لمحافظ أسوان في ثاني أيام عيد الأضحى

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بالصور.. جولة ميدانية لمحافظ أسوان في ثاني أيام عيد الأضحى بالصور.. جولة ميدانية لمحافظ أسوان في ثاني أيام عيد الأضحى

محافظ أسوان خلال تفقده أحد الأكمنة

مراسل «ONA»

أجرى اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، جولة ميدانية مفاجئة اليوم بمدينة البصيلية على مسافة 120 كم شمال مدينة أسوان، لتفقد مناطق السوق والحصايا وشوارع سامى والهريم ومركز طب الأسرة  بالبصيلية ، بجانب الوحدة الصحية ومركز الشباب والمدرسة الإبتدائية بالشماخية.

كما تفقد اللواء حجازي، كمين السباعية غرب ومشروع الصرف الصحى بالمدينة، وأيضًا الطريق الجديد الذى سيربط وادى الصعايدة بالطريق الصحراوى الغربى وذلك بطول 3200 متر تم رصف 2100 متر منه وجارى العمل برصف 700 متر بتكلفة 1،2 مليون جنيه من اعتمادات الخطة المالية 2016/2017.

وأثناء المرور الميدانى للواء مجدى حجازى بمنطقة الشماخية قدم له أحد المواطنين شكوى من عدم تواجد طبيب الوحدة الصحية فإصطحبه المحافظ للتأكد من حقيقة شكواه و التى إتضح عدم صدقها حيث كان الطبيب متواجد وفوجئ بدخول المحافظ عليه والذى أكد بأنه يقوم بمهام عمله على أكمل وجه.

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